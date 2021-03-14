Мета податкової новації - вивести заощадження з тіні та наповнити державну казну.
Дивися повний текст Податкова амністія: чи каратимуть тих, хто заощадження не оприлюднить.
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Додано: Суб 08 тра, 2021 20:24
Податкова амністія: чи каратимуть тих, хто заощадження...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податкова амністія: чи каратимуть тих, хто заощадження не оприлюднить.
Додано: Суб 08 тра, 2021 20:25
Каждый гражданин без исключения, в том числе все народные депутаты и прочие чиновники должны, как один должны пройти эту процедуру. Но к сожалению все это профанация борьбы с коррупцией, т.к. в законе есть исключения, а значит "амнистия" не коснется тех на кого она должна быть направлена - и это не пенсионеры и учителя.
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