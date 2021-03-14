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Податкова амністія: чи каратимуть
тих, хто заощадження...

Податкова амністія: чи каратимуть тих, хто заощадження...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 20:24

Податкова амністія: чи каратимуть тих, хто заощадження...

Пропонуємо до обговорення:
Мета податкової новації - вивести заощадження з тіні та наповнити державну казну.

Дивися повний текст Податкова амністія: чи каратимуть тих, хто заощадження не оприлюднить.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 20:25

«Я думаю, что нулевое декларирование — это как раз шанс показать, что действительно с сегодняшнего дня будет закон один для всех», — подчеркнул Новак.

Каждый гражданин без исключения, в том числе все народные депутаты и прочие чиновники должны, как один должны пройти эту процедуру. Но к сожалению все это профанация борьбы с коррупцией, т.к. в законе есть исключения, а значит "амнистия" не коснется тех на кого она должна быть направлена - и это не пенсионеры и учителя.
ruvex
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