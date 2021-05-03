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Прикордонники розповіли, куди українці їдуть подорожувати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 08 тра, 2021 20:53
Пропонуємо до обговорення:
За перші три місяці цього року співробітники Держприкордонслужби оформили в обох напрямках майже 4,3 млн громадян України (за відповідний період 2020 року - майже 11 млн українців).
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Додано: Суб 08 тра, 2021 20:53
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