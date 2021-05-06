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В Україні впав попит на
оренду комерційної нерухомості

В Україні впав попит на оренду комерційної нерухомості
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 21:17

В Україні впав попит на оренду комерційної нерухомості

Пропонуємо до обговорення:
За “карантинний” рік в Україні значно знизився попит на оренду комерційної нерухомості, і така ситуація збережеться в найближчому майбутньому.

Дивися повний текст В Україні впав попит на оренду комерційної нерухомості.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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