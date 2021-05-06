За “карантинний” рік в Україні значно знизився попит на оренду комерційної нерухомості, і така ситуація збережеться в найближчому майбутньому.
Дивися повний текст В Україні впав попит на оренду комерційної нерухомості.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 08 тра, 2021 21:17
В Україні впав попит на оренду комерційної нерухомості
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні впав попит на оренду комерційної нерухомості.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|