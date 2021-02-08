RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Вже півмільйона людей бажають
скористатися супутниковим...

Вже півмільйона людей бажають скористатися супутниковим...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 09:02

Вже півмільйона людей бажають скористатися супутниковим...

Пропонуємо до обговорення:
Незважаючи на те, що сервіс Starlink, що забезпечує супутниковий доступ в Мережу, поки працює лише в окремих країнах, попит на нього є, і досить великий. На даний момент в черзі на послугу перебуває 500 тисяч чоловік.

Дивися повний текст Вже півмільйона людей бажають скористатися супутниковим інтернетом Ілона Маска.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93648
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 09:02

Не правда, в ЕС стоимость в Евро соответственно 100 Евро и 400 Евро
gretzky_vic
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6
З нами з: 06.03.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нерухомість: скільки людей в Україні стоїть у квартирній...
R2 » Пон 08 бер, 2021 19:31
1 184
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 бер, 2021 19:31
bobo
Маск готовий вийти на біржу зі своїм супутниковим...
R2 » Сер 10 лют, 2021 15:03
1 98
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2021 15:03
5kopiyok
Європа не відкриє кордони для людей без вакцинації, —... 1, 2, 3
R2 » Пон 08 лют, 2021 14:07
20 2222
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2021 08:48
vitaliy_berdinskikh

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.