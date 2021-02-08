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Вже півмільйона людей бажають скористатися супутниковим...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 09 тра, 2021 09:02
Пропонуємо до обговорення:
Незважаючи на те, що сервіс Starlink, що забезпечує супутниковий доступ в Мережу, поки працює лише в окремих країнах, попит на нього є, і досить великий. На даний момент в черзі на послугу перебуває 500 тисяч чоловік.
Дивися повний текст Вже півмільйона людей бажають скористатися супутниковим інтернетом Ілона Маска
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Додано: Нед 09 тра, 2021 09:02
Не правда, в ЕС стоимость в Евро соответственно 100 Евро и 400 Евро
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gretzky_vic
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