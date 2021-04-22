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Онлайн-арешт рахунків за
борги: як відбуватиметься

Онлайн-арешт рахунків за борги: як відбуватиметься
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 11:44

Онлайн-арешт рахунків за борги: як відбуватиметься

Пропонуємо до обговорення:
Звернення стягнення на майно боржника полягає в його арешті, вилученні та примусовій реалізації.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 11:44

Скоро придумают закон, в котором мало того что деньги списывать будут, так еще и автоматом кредит на погашение долгов повесят.
p_a_l
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Модератори: Ірина_, Модератор

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