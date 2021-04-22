Звернення стягнення на майно боржника полягає в його арешті, вилученні та примусовій реалізації.
Дивися повний текст Онлайн-арешт рахунків за борги: як відбуватиметься.
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Додано: Нед 09 тра, 2021 11:44
Онлайн-арешт рахунків за борги: як відбуватиметься
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Дивися повний текст Онлайн-арешт рахунків за борги: як відбуватиметься.
Додано: Нед 09 тра, 2021 11:44
Скоро придумают закон, в котором мало того что деньги списывать будут, так еще и автоматом кредит на погашение долгов повесят.
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