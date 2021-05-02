Заборгованість побутових споживачів за комунальні послуги може перевищити 100 млрд грн, а тарифи на тепло зростуть на 57%.
Дивися повний текст Борги за комуналку перевищать 100 млрд грн: у Раді назвали ризики «ринкової» ціни на газ.
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Додано: Нед 09 тра, 2021 15:46
Борги за комуналку перевищать 100 млрд грн: у Раді...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Борги за комуналку перевищать 100 млрд грн: у Раді назвали ризики «ринкової» ціни на газ.
Додано: Нед 09 тра, 2021 15:46
Наша пісня гарна й нова, розпочнемо її знову. Встановимо низьку ціну на газ для населення, щоб Нафтогаз накопичував борги, які покриваються з бюджету коштом довірливих виборців, що ведуться на популістичні лозунги, а тим часом приватні газзбути куплятимуть дешевий газ у державного Нафтогазу і продаватимуть промисловим споживачам дорожче. Ми так зі злиднів ніколи не виберемося.
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