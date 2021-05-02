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Борги за комуналку перевищать
100 млрд грн: у Раді...

Борги за комуналку перевищать 100 млрд грн: у Раді...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 15:46

Борги за комуналку перевищать 100 млрд грн: у Раді...

Пропонуємо до обговорення:
Заборгованість побутових споживачів за комунальні послуги може перевищити 100 млрд грн, а тарифи на тепло зростуть на 57%.

Дивися повний текст Борги за комуналку перевищать 100 млрд грн: у Раді назвали ризики «ринкової» ціни на газ.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 15:46

Наша пісня гарна й нова, розпочнемо її знову. Встановимо низьку ціну на газ для населення, щоб Нафтогаз накопичував борги, які покриваються з бюджету коштом довірливих виборців, що ведуться на популістичні лозунги, а тим часом приватні газзбути куплятимуть дешевий газ у державного Нафтогазу і продаватимуть промисловим споживачам дорожче. Ми так зі злиднів ніколи не виберемося.
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 17:13

Це не той Кучеренко, що, займаючись ЖКГ, показав свою повну некомпетентність, а зараз проліз від Йулі в парламент і несе якусь несітницю проти "поганого МВФ"?
espanol
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 09:06

Нам снова парят эту б. голландскую цену на газ. Пора их уже за ноги выкидывать этих всех директоров с их милионными зарплатами и воланьем о том какой у нас дешевый газ.
alex7gk
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