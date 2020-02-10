Чи потрібно водію скутера техпаспорт і посвідчення водія
Дивися повний текст Чи потрібні водію скутера техпаспорт і посвідчення водія.
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Додано: Нед 09 тра, 2021 19:05
Чи потрібні водію скутера техпаспорт і посвідчення водія
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи потрібні водію скутера техпаспорт і посвідчення водія.
Додано: Нед 09 тра, 2021 19:06
"Если скутер имеет мощность менее 3 кВт, он не относится к категории «механический» и соответственно не предусматривает для водителя необходимости иметь при себе водительское удостоверение и регистрационный документ"
А не при себе водитель мопеда (в том числе и электровелосипеда или электросамоката) иметь водительское удостоверение всё таки обязан? Всё таки категория А1 и права такой категории вполне себе выдают. Более того, права более высокой категории автоматически не дают права на А1. Нужно иметь в правах специальную запись, что позволена именно А1. А если нужно, но не обязательно при себе, то какая процедура проверки?
Додано: Нед 09 тра, 2021 19:57
Права вообще должны выдаваться всем в 18 лет. А все штрафы должны быть не материальные - нарушил ходи пешком неделю месяц год
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