Чи потрібні водію скутера техпаспорт і посвідчення водія

Додано: Пон 10 тра, 2021 20:52

На элетроскутер с педалями права точно не нужны... у вас педали и едете на них... а электромотор.. ну есть и что... особенно если едите по велодорожке а у вас при покупке написано не скутер а электровелосипед в накладной. Кроме того не знаю где и как а у нас в городе полиции запрещено гоняться за мопедистами.. то есть стал так стал сам ... а нет в кусты и газу.. ловить никто не будет.

Но а так да без прав нефиг гонять.. не раз было едешь с права вылазит перед бампером идиот на мопеде причем не один без шлема, номеров..и пофиг что там непрерывная белая..

Другое дело что требования к правам и получению их на мопед чем к правам категории Д или Е должны быть все же мягче... та же медсправка.. ладно 16 летнего отправить к наркологу .. хотя какой там в столько то лет наркоман)).. но млин еще и в психдиспансер гонять по сути ребенка)). По моему тут вполне хватит справки от семейного доктора терапевта. Не знаю как по мне правила на мопед надо, но нужно упростить и облегчить процедуру их получения... если насобирать на завтраках 100 долларов на мопед типа Карпаты, юное чадо молодое может, то заплатит от 5000-7000 грн кроме того за автошколу ему часто не по карману...