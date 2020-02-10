Чи потрібно водію скутера техпаспорт і посвідчення водія
Дивися повний текст Чи потрібні водію скутера техпаспорт і посвідчення водія.
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Додано: Нед 09 тра, 2021 19:05
Чи потрібні водію скутера техпаспорт і посвідчення водія
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи потрібні водію скутера техпаспорт і посвідчення водія.
Додано: Нед 09 тра, 2021 19:06
"Если скутер имеет мощность менее 3 кВт, он не относится к категории «механический» и соответственно не предусматривает для водителя необходимости иметь при себе водительское удостоверение и регистрационный документ"
А не при себе водитель мопеда (в том числе и электровелосипеда или электросамоката) иметь водительское удостоверение всё таки обязан? Всё таки категория А1 и права такой категории вполне себе выдают. Более того, права более высокой категории автоматически не дают права на А1. Нужно иметь в правах специальную запись, что позволена именно А1. А если нужно, но не обязательно при себе, то какая процедура проверки?
Додано: Нед 09 тра, 2021 19:57
Права вообще должны выдаваться всем в 18 лет. А все штрафы должны быть не материальные - нарушил ходи пешком неделю месяц год
Додано: Пон 10 тра, 2021 10:07
Додано: Пон 10 тра, 2021 10:40
Додано: Пон 10 тра, 2021 11:11
Re: Чи потрібні водію скутера техпаспорт і посвідчення водія
Любий транспортний засіб на автошляхах повинен мати номерний знак, техпаспорт, а водій права, чи може ті які до 3квт вони по іншому потрапляють в ДТП?
Додано: Пон 10 тра, 2021 13:16
- Предполагается, что из-за меньшей массы ТС и скорости они несут меньшую угрозу для других ТС в случае ДТП. А стать причиной ДТП и пешеход может.
Додано: Пон 10 тра, 2021 15:00
Re: Чи потрібні водію скутера техпаспорт і посвідчення водія
и что характерно, для водителей наказания ужесточают, а пешеходы как правило вообще не привлекаются к ответственности. а все потому, что полиция и судьи по факту материально заинтересованы в дтп с пешеходами, появляется круговорот черного нала с водителя. ну и дырявые бюджеты латают понемногу.
банальный закон о материальной ответственности человека перед водителем, в случае дтп по вине пешехода заставил людей быть более внимательным на дороге, но кому это нужно....
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Пон 10 тра, 2021 15:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 10 тра, 2021 15:13
Slon_Nosov, ужесточают наказания и привлекаются к ответственности - это вещи попендикулярные. Пешеходам и велосипедистам недавно тоже штрафы в три раза подняли. Не похоже, что это кто-то заметил.
Додано: Пон 10 тра, 2021 20:52
Re: Чи потрібні водію скутера техпаспорт і посвідчення водія
На элетроскутер с педалями права точно не нужны... у вас педали и едете на них... а электромотор.. ну есть и что... особенно если едите по велодорожке а у вас при покупке написано не скутер а электровелосипед в накладной. Кроме того не знаю где и как а у нас в городе полиции запрещено гоняться за мопедистами.. то есть стал так стал сам ... а нет в кусты и газу.. ловить никто не будет.
Но а так да без прав нефиг гонять.. не раз было едешь с права вылазит перед бампером идиот на мопеде причем не один без шлема, номеров..и пофиг что там непрерывная белая..
Другое дело что требования к правам и получению их на мопед чем к правам категории Д или Е должны быть все же мягче... та же медсправка.. ладно 16 летнего отправить к наркологу .. хотя какой там в столько то лет наркоман)).. но млин еще и в психдиспансер гонять по сути ребенка)). По моему тут вполне хватит справки от семейного доктора терапевта. Не знаю как по мне правила на мопед надо, но нужно упростить и облегчить процедуру их получения... если насобирать на завтраках 100 долларов на мопед типа Карпаты, юное чадо молодое может, то заплатит от 5000-7000 грн кроме того за автошколу ему часто не по карману...
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