Чи потрібні водію скутера техпаспорт і посвідчення водія

Додано: Пон 10 тра, 2021 21:52

, ПДД, как всегда, никто не читаетНапомню эти- велосипед - транспортний засіб, крім крісел колісних, що приводиться в рух мускульною силою людини, яка знаходиться на ньому;- велосипедна доріжка - виконана в межах дороги чи поза нею доріжка з покриттям, що призначена для руху на велосипедах і позначена дорожнім знаком 4.12;- механічний транспортний засіб - транспортний засіб, що приводиться в рух з допомогою двигуна. Цей термін поширюється на трактори, самохідні машини і механізми, а також тролейбуси та транспортні засоби з електродвигуном потужністю понад 3 кВт;- мопед - двоколісний транспортний засіб, який має двигун з робочим об'ємом до 50 куб.см або електродвигун потужністю до 4 кВт;Про использование названия из накладной - ни слова. По заявленным критериям велосипед с электродвигателем до 4 кВт - этомопед, т.е. ТС категории А1, потому, что имеет двигатель. Надо ли на него права - ХЗ. Вроде бы, как, до 3 кВт не надо, но в чём тогда смысл категории?Если двигатель не включен и едешь чисто на педалях, тогда это ТС ещё и велосипед и ему можно ехать по велодорожке. Включишь на ней двигатель даже в режиме ассистенса - заслуживаешь щтрафа в 340 грн.Ещё примечательно что МТС описано тоже, как "приводимое двигателем", а не "имеющее двигатель". Поэтому, как только даже автомобиль перестаёт приводиться в движение двигателем, поэтому, если разогнаться, а потом двигатель отключить совсем или хотя бы от колёс педалью сцепления и ехать чисто по инерции (или с горки), то ТС резко становится уже не механическим и права для него - не нужнымиВ целом, всем (в том числе полиции) на ПДД по большей части пофигу - это да. Но сейчас тема не про возможность реально быть оштрафованным, а про законодательство.