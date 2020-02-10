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Чи потрібні водію скутера
техпаспорт і посвідчення водія

Чи потрібні водію скутера техпаспорт і посвідчення водія
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  #<12
Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 21:52

Джон, ПДД, как всегда, никто не читает :evil: Напомню эти занятные формулировки:
- велосипед - транспортний засіб, крім крісел колісних, що приводиться в рух мускульною силою людини, яка знаходиться на ньому;
- велосипедна доріжка - виконана в межах дороги чи поза нею доріжка з покриттям, що призначена для руху на велосипедах і позначена дорожнім знаком 4.12;
- механічний транспортний засіб - транспортний засіб, що приводиться в рух з допомогою двигуна. Цей термін поширюється на трактори, самохідні машини і механізми, а також тролейбуси та транспортні засоби з електродвигуном потужністю понад 3 кВт;
- мопед - двоколісний транспортний засіб, який має двигун з робочим об'ємом до 50 куб.см або електродвигун потужністю до 4 кВт;

Про использование названия из накладной - ни слова. По заявленным критериям велосипед с электродвигателем до 4 кВт - это всегда мопед, т.е. ТС категории А1, потому, что имеет двигатель. Надо ли на него права - ХЗ. Вроде бы, как, до 3 кВт не надо, но в чём тогда смысл категории?

Если двигатель не включен и едешь чисто на педалях, тогда это ТС ещё и велосипед и ему можно ехать по велодорожке. Включишь на ней двигатель даже в режиме ассистенса - заслуживаешь щтрафа в 340 грн.

Ещё примечательно что МТС описано тоже, как "приводимое двигателем", а не "имеющее двигатель". Поэтому, как только даже автомобиль перестаёт приводиться в движение двигателем, поэтому, если разогнаться, а потом двигатель отключить совсем или хотя бы от колёс педалью сцепления и ехать чисто по инерции (или с горки), то ТС резко становится уже не механическим и права для него - не нужными 8)

В целом, всем (в том числе полиции) на ПДД по большей части пофигу - это да. Но сейчас тема не про возможность реально быть оштрафованным, а про законодательство.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 22:46

Re: Чи потрібні водію скутера техпаспорт і посвідчення водія

  moveton написав:Про использование названия из накладной - ни слова. По заявленным критериям велосипед с электродвигателем до 4 кВт - это всегда мопед,
это с какого хрена то???
цитирую - велосипед - транспортний засіб, крім крісел колісних, що приводиться в рух мускульною силою людини, яка знаходиться на ньому.....;..
и еще ...- механічний транспортний засіб - транспортний засіб, що приводиться в рух з допомогою двигуна.... найдите слово УСТАНОВЛЕН??? у меня электроскутер на нем есть кроме э/двигателя педали... на момент проверки полицией я КРУЧУ ПЕДАЛИ.. то есть засиб приводиться в движение МУСКУЛЬНОЙ СИЛОЙ.....
Где тут нарушение законодательства??
Востаннє редагувалось Джон в Пон 10 тра, 2021 22:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 22:47

Re: Чи потрібні водію скутера техпаспорт і посвідчення водія

  moveton написав:Ещё примечательно что МТС описано тоже, как "приводимое двигателем", а не "имеющее двигатель".
правильно поэтому установлен или нет электродвигатель на скутере с педалями не имеет значения. Важно чем он приводиться в движении. А насчет ...
  moveton написав:Поэтому, как только даже автомобиль перестаёт приводиться в движение двигателем, поэтому, если разогнаться, а потом двигатель отключить совсем или хотя бы от колёс педалью сцепления и ехать чисто по инерции (или с горки), то ТС резко становится уже не механическим
.. не утрируйте... у автомобиля нет альтернативной системы которая его бы привела в движение...если бы на нем стояли педали с цепью тогда да .. ...
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