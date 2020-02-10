Чи потрібні водію скутера техпаспорт і посвідчення водія

Додано: Вів 11 тра, 2021 01:10

Джон написав: moveton написав: Приведу ещё раз определение мопеда и выделю слово, раз плохо видно: "мопед - двоколісний транспортний засіб, який має двигун з робочим об'ємом до 50 куб.см або електродвигун потужністю до 4 кВт" Не важно, чем приводится в движение. Есть двигатель - мопед. Приведу ещё раз определение мопеда и выделю слово, раз плохо видно: "мопед - двоколісний транспортний засіб, який має двигун з робочим об'ємом до 50 куб.см або електродвигун потужністю до 4 кВт" Не важно, чем приводится в движение. Есть двигатель - мопед. не не так... тут говориться про признаки мопеда и один из них это двигатель. То есть мопед ДОЛЖЕН иметь двигатель иначе он не мопед, но не все что имеет двигатель есть мопед.

не не так... тут говориться про признаки мопеда и один из них это двигатель. То есть мопед ДОЛЖЕН иметь двигатель иначе он не мопед, но не все что имеет двигатель есть мопед.

Джон написав: PS Диллема в самом определении . велосипед — транспортний засіб, ... що приводиться в рух мускульною силою людини, яка знаходиться на ньому... есть педали есть мускульная сила.. 100% скутер с педалями попадает под это определение... но так же он попадает и под определение мопеда.. и где правда? А она скорее всего в том какой способ используем для передвижения.. если крутим педали то велосипед, если используем электромотор то скутер.

PS Диллема в самом определении . велосипед —... есть педали есть мускульная сила.. 100% скутер с педалями попадает под это определение... но так же он попадает и под определение мопеда.. и где правда? А она скорее всего в том какой способ используем для передвижения.. если крутим педали то велосипед, если используем электромотор то скутер.

Джон написав: Кроме того ПДД распространяются только на ДОРОГУ. Если ві катаетесь про проселочной тропинке или по лужку, парку между деревьев и подобному то вообще не попадаете под действие ПДД... Кроме того ПДД распространяются только на ДОРОГУ. Если ві катаетесь про проселочной тропинке или по лужку, парку между деревьев и подобному то вообще не попадаете под действие ПДД...

Определение предельно чёткое: двухколёсное ТС с двигателем малой мощности называется мопедом. Что на нём есть ещё - значения не имеет.Правда простая: ТС может быть и велосипедом и мопедом одновременно. Оно и логично: электровелосипед в режиме ассистенса - это оба источника силы одновременно. Если считать, что "приводиться в рух" - это не в какой-то определённый момент, а в принципе, то электровелосипед - это и велосипед и мопед всегда. Правды тут нетЕсть дятлы, которые писали закон так, что его невозможно однозначно проинтерпретировать.Вообще-то ПДД распространяется на всё. Там есть и про движение в жилых и пешеходных зонах (парк такой может быть и объявлен, а может и нет). Правда, термина "дорога" в нём нет. Есть "автомобильная дорога" - дорога с определёнными признаками. Там тоже забавное определение: если грунтовка специально построена, то она считается автомобильной дорогой, а если не построена, а просто накатана, то это просто дорога. Даже не знаю зачем этот термин введён. Он применятся только для определения автомагистрали. В остальной части ПДД речь о любых дорогах и никто не знает называется тропинка дорогой или нет. Так и ездим без самого базового определения. Но это отдельная тема. Кстати, требование прав к наличию дороги не привязано. Хоть ты в дикой пустыне рули, где на много километров вокруг никого и ничего, но права ты иметь в это время обязан.