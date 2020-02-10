Чи потрібні водію скутера техпаспорт і посвідчення водія
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Джон, ПДД, как всегда, никто не читает Напомню эти занятные формулировки: - велосипед - транспортний засіб, крім крісел колісних, що приводиться в рух мускульною силою людини, яка знаходиться на ньому; - велосипедна доріжка - виконана в межах дороги чи поза нею доріжка з покриттям, що призначена для руху на велосипедах і позначена дорожнім знаком 4.12; - механічний транспортний засіб - транспортний засіб, що приводиться в рух з допомогою двигуна. Цей термін поширюється на трактори, самохідні машини і механізми, а також тролейбуси та транспортні засоби з електродвигуном потужністю понад 3 кВт; - мопед - двоколісний транспортний засіб, який має двигун з робочим об'ємом до 50 куб.см або електродвигун потужністю до 4 кВт;
Про использование названия из накладной - ни слова. По заявленным критериям велосипед с электродвигателем до 4 кВт - это всегда мопед, т.е. ТС категории А1, потому, что имеет двигатель. Надо ли на него права - ХЗ. Вроде бы, как, до 3 кВт не надо, но в чём тогда смысл категории?
Если двигатель не включен и едешь чисто на педалях, тогда это ТС ещё и велосипед и ему можно ехать по велодорожке. Включишь на ней двигатель даже в режиме ассистенса - заслуживаешь щтрафа в 340 грн.
Ещё примечательно что МТС описано тоже, как "приводимое двигателем", а не "имеющее двигатель". Поэтому, как только даже автомобиль перестаёт приводиться в движение двигателем, поэтому, если разогнаться, а потом двигатель отключить совсем или хотя бы от колёс педалью сцепления и ехать чисто по инерции (или с горки), то ТС резко становится уже не механическим и права для него - не нужными
В целом, всем (в том числе полиции) на ПДД по большей части пофигу - это да. Но сейчас тема не про возможность реально быть оштрафованным, а про законодательство.
moveton написав:Про использование названия из накладной - ни слова. По заявленным критериям велосипед с электродвигателем до 4 кВт - это всегда мопед,
это с какого хрена то??? цитирую - велосипед - транспортний засіб, крім крісел колісних, що приводиться в рух мускульною силою людини, яка знаходиться на ньому.....;.. и еще ...- механічний транспортний засіб - транспортний засіб, що приводиться в рух з допомогою двигуна.... найдите слово УСТАНОВЛЕН??? у меня электроскутер на нем есть кроме э/двигателя педали... на момент проверки полицией я КРУЧУ ПЕДАЛИ.. то есть засиб приводиться в движение МУСКУЛЬНОЙ СИЛОЙ..... Где тут нарушение законодательства??
Востаннє редагувалось Джон в Пон 10 тра, 2021 22:51, всього редагувалось 1 раз.
moveton написав:Ещё примечательно что МТС описано тоже, как "приводимое двигателем", а не "имеющее двигатель".
правильно поэтому установлен или нет электродвигатель на скутере с педалями не имеет значения. Важно чем он приводиться в движении. А насчет ...
moveton написав:Поэтому, как только даже автомобиль перестаёт приводиться в движение двигателем, поэтому, если разогнаться, а потом двигатель отключить совсем или хотя бы от колёс педалью сцепления и ехать чисто по инерции (или с горки), то ТС резко становится уже не механическим
.. не утрируйте... у автомобиля нет альтернативной системы которая его бы привела в движение...если бы на нем стояли педали с цепью тогда да .. ...
moveton написав:Про использование названия из накладной - ни слова. По заявленным критериям велосипед с электродвигателем до 4 кВт - это всегда мопед,
... найдите слово УСТАНОВЛЕН??? у меня электроскутер на нем есть кроме э/двигателя педали... на момент проверки полицией я КРУЧУ ПЕДАЛИ.. то есть засиб приводиться в движение МУСКУЛЬНОЙ СИЛОЙ..... Где тут нарушение законодательства??
Приведу ещё раз определение мопеда и выделю слово, раз плохо видно: "мопед - двоколісний транспортний засіб, який має двигун з робочим об'ємом до 50 куб.см або електродвигун потужністю до 4 кВт" Не важно, чем приводится в движение. Есть двигатель - мопед.
Джон написав:
moveton написав:Ещё примечательно что МТС описано тоже, как "приводимое двигателем", а не "имеющее двигатель".
правильно поэтому установлен или нет электродвигатель на скутере с педалями не имеет значения. Важно чем он приводиться в движении.
Смотря для чего. Для определения МТС ли он, да, не имеет.
Джон написав:
moveton написав:Поэтому, как только даже автомобиль перестаёт приводиться в движение двигателем, поэтому, если разогнаться, а потом двигатель отключить совсем или хотя бы от колёс педалью сцепления и ехать чисто по инерции (или с горки), то ТС резко становится уже не механическим
.. не утрируйте... у автомобиля нет альтернативной системы которая его бы привела в движение...если бы на нем стояли педали с цепью тогда да .. ...
Я не утрирую. Я пытаюсь читать правила, как есть. Ничего не сказано про системы, которые есть на борту. Сказано "приводиться в рух". Видимо, когда приводится, тогда и является. Другой вопрос, что по, мнению "Дорожного Адвоката", "приводиться в рух" - это скорее "имеет потенциальную возможность приводиться". Тогда велосипед с педалями и двигателем мощнее 3 кВт становится МТС даже если двигатель не включать. А на электровелосипедах на велодорожку нельзя даже при выключенном двигателе. Вполне возможно, что так и есть, но формулировка в ПДД весьма не однозначная.
Кстати, автомобили с дополнительным педальным приводом имеются. Например, Twike: 250 кг, 3 кВт, 85 км/ч. По габаритам практически Смарт, по опасности на дороге примерно так же. Но, формально, ещё не МТС. Более того, даже не мопед, потому, что не двухколёсный По категории получается: "В1 - квадро- і трицикли, мотоколяски та інші триколісні (чотириколісні) мототранспортні засоби, дозволена максимальна маса яких не перевищує 400 кілограмів", но поскольку оно не МТС, то без разницы. А дай ему двигатель на 1 Вт мощнее, то, возможно, права на него всё таки потребуются даже при движении на педалях.
moveton написав:Приведу ещё раз определение мопеда и выделю слово, раз плохо видно: "мопед - двоколісний транспортний засіб, який має двигун з робочим об'ємом до 50 куб.см або електродвигун потужністю до 4 кВт" Не важно, чем приводится в движение. Есть двигатель - мопед.
не не так... тут говориться про признаки мопеда и один из них это двигатель. То есть мопед ДОЛЖЕН иметь двигатель иначе он не мопед, но не все что имеет двигатель есть мопед. PS Диллема в самом определении . велосипед — транспортний засіб, ... що приводиться в рух мускульною силою людини, яка знаходиться на ньому... есть педали есть мускульная сила.. 100% скутер с педалями попадает под это определение... но так же он попадает и под определение мопеда.. и где правда? А она скорее всего в том какой способ используем для передвижения.. если крутим педали то велосипед, если используем электромотор то скутер. Кроме того ПДД распространяются только на ДОРОГУ. Если ві катаетесь про проселочной тропинке или по лужку, парку между деревьев и подобному то вообще не попадаете под действие ПДД...
moveton написав:Приведу ещё раз определение мопеда и выделю слово, раз плохо видно: "мопед - двоколісний транспортний засіб, який має двигун з робочим об'ємом до 50 куб.см або електродвигун потужністю до 4 кВт" Не важно, чем приводится в движение. Есть двигатель - мопед.
не не так... тут говориться про признаки мопеда и один из них это двигатель. То есть мопед ДОЛЖЕН иметь двигатель иначе он не мопед, но не все что имеет двигатель есть мопед.
Определение предельно чёткое: двухколёсное ТС с двигателем малой мощности называется мопедом. Что на нём есть ещё - значения не имеет.
Джон написав:PS Диллема в самом определении . велосипед — транспортний засіб, ... що приводиться в рух мускульною силою людини, яка знаходиться на ньому... есть педали есть мускульная сила.. 100% скутер с педалями попадает под это определение... но так же он попадает и под определение мопеда.. и где правда? А она скорее всего в том какой способ используем для передвижения.. если крутим педали то велосипед, если используем электромотор то скутер.
Правда простая: ТС может быть и велосипедом и мопедом одновременно. Оно и логично: электровелосипед в режиме ассистенса - это оба источника силы одновременно. Если считать, что "приводиться в рух" - это не в какой-то определённый момент, а в принципе, то электровелосипед - это и велосипед и мопед всегда. Правды тут нет Есть дятлы, которые писали закон так, что его невозможно однозначно проинтерпретировать.
Джон написав:Кроме того ПДД распространяются только на ДОРОГУ. Если ві катаетесь про проселочной тропинке или по лужку, парку между деревьев и подобному то вообще не попадаете под действие ПДД...
Вообще-то ПДД распространяется на всё. Там есть и про движение в жилых и пешеходных зонах (парк такой может быть и объявлен, а может и нет). Правда, термина "дорога" в нём нет. Есть "автомобильная дорога" - дорога с определёнными признаками. Там тоже забавное определение: если грунтовка специально построена, то она считается автомобильной дорогой, а если не построена, а просто накатана, то это просто дорога. Даже не знаю зачем этот термин введён. Он применятся только для определения автомагистрали. В остальной части ПДД речь о любых дорогах и никто не знает называется тропинка дорогой или нет. Так и ездим без самого базового определения. Но это отдельная тема. Кстати, требование прав к наличию дороги не привязано. Хоть ты в дикой пустыне рули, где на много километров вокруг никого и ничего, но права ты иметь в это время обязан.