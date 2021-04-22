В Україні є лише кілька авіаційних напрямків, які можуть конкурувати із залізницею.
Дивися повний текст Літаком чи потягом: як дешевше доїхати з Києва до облцентрів (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 09 тра, 2021 21:34
Літаком чи потягом: як дешевше доїхати з Києва до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Літаком чи потягом: як дешевше доїхати з Києва до облцентрів (інфографіка).
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|