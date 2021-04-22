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Літаком чи потягом: як
дешевше доїхати з Києва до...

Літаком чи потягом: як дешевше доїхати з Києва до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 21:34

Літаком чи потягом: як дешевше доїхати з Києва до...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні є лише кілька авіаційних напрямків, які можуть конкурувати із залізницею.

Дивися повний текст Літаком чи потягом: як дешевше доїхати з Києва до облцентрів (інфографіка).
R2
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