Американські дослідники з'ясували, які типи і марки електромобілів найгірше утримують клієнтів.
Дивися повний текст Кожен п'ятий покупець електромобілів повертається до паливних (дослідження).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 тра, 2021 07:25
Кожен п'ятий покупець електромобілів повертається до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кожен п'ятий покупець електромобілів повертається до паливних (дослідження).
Додано: Пон 10 тра, 2021 07:25
Добавим сюда еще и зимний период. И не надо рассказывать, что при минусовой температуре все окей и аккумы в электромобиле это не то же самое что аккумы в смартфоне.
Ниссан. В минус десять аккумы просаживаются ровно в половину, не считая печки, которая нехило жрет заряд. Для них нужен теплый гараж и тд.
Вот поэтому мой знакомый этой зимой пересаживался с электромобиля на ДВС.
Додано: Пон 10 тра, 2021 07:30
В Канаді при тридцяти градусних морозах якось люди обходяться і без опалюваних гаражів. От тільки в них тесли.
За електро та водневими машинами майбутнє, прогрес не зупинити, світ узяв рух на поступову відмову від ДВЗ.
Додано: Пон 10 тра, 2021 07:37
а в тесли акумулятори на інших фізичних принципах? Просто вони потужніші і їх заряду вистачає на більшість міських потреб і на морозі. Але ціна.
Майбутнє, а поки електричка ДВЗ не конкурент.
|