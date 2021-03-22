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Кожен п'ятий покупець
електромобілів повертається до...

Кожен п'ятий покупець електромобілів повертається до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 07:25

Кожен п'ятий покупець електромобілів повертається до...

Пропонуємо до обговорення:
Американські дослідники з'ясували, які типи і марки електромобілів найгірше утримують клієнтів.

Дивися повний текст Кожен п'ятий покупець електромобілів повертається до паливних (дослідження).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 07:25

Добавим сюда еще и зимний период. И не надо рассказывать, что при минусовой температуре все окей и аккумы в электромобиле это не то же самое что аккумы в смартфоне.
Ниссан. В минус десять аккумы просаживаются ровно в половину, не считая печки, которая нехило жрет заряд. Для них нужен теплый гараж и тд.
Вот поэтому мой знакомый этой зимой пересаживался с электромобиля на ДВС.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 07:30

  p_a_l написав:Добавим сюда еще и зимний период. И не надо рассказывать, что при минусовой температуре все окей и аккумы в электромобиле это не то же самое что аккумы в смартфоне.
Ниссан. В минус десять аккумы просаживаются ровно в половину, не считая печки, которая нехило жрет заряд. Для них нужен теплый гараж и тд.
Вот поэтому мой знакомый этой зимой пересаживался с электромобиля на ДВС.

В Канаді при тридцяти градусних морозах якось люди обходяться і без опалюваних гаражів. От тільки в них тесли.
За електро та водневими машинами майбутнє, прогрес не зупинити, світ узяв рух на поступову відмову від ДВЗ.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 07:37

  Ukrainian написав: В Канаді при тридцяти градусних морозах якось люди обходяться і без опалюваних гаражів. От тільки в них тесли.
За електро та водневими машинами майбутнє, прогрес не зупинити, світ узяв рух на поступову відмову від ДВЗ.

а в тесли акумулятори на інших фізичних принципах? Просто вони потужніші і їх заряду вистачає на більшість міських потреб і на морозі. Але ціна.
Майбутнє, а поки електричка ДВЗ не конкурент.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 08:23

  Ukrainian написав:
  p_a_l написав:Добавим сюда еще и зимний период. И не надо рассказывать, что при минусовой температуре все окей и аккумы в электромобиле это не то же самое что аккумы в смартфоне.
Ниссан. В минус десять аккумы просаживаются ровно в половину, не считая печки, которая нехило жрет заряд. Для них нужен теплый гараж и тд.
Вот поэтому мой знакомый этой зимой пересаживался с электромобиля на ДВС.


За електро та водневими машинами майбутнє, прогрес не зупинити, світ узяв рух на поступову відмову від ДВЗ.

Ну. Поживем увидим. :D

И это еще народ не понимает что подорожание электроэнергии косвенно, но связано с электромобилями. Смысл в них - экологически чистый заряд - ветряки и солнечные панели - на которых кто то зарабатывает бабло, поднимая тарифы

А когда поймет, то не знаю что и будет. :D
p_a_l
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 08:39

  p_a_l написав:Ниссан. В минус десять аккумы просаживаются ровно в половину, не считая печки, которая нехило жрет заряд.

Чушь собачья. Если не включать печку электро авто проезжает ровно столько же, сколько и летом. Печка жрет нехило, это да. Чем-то приходится жертвовать. Либо периодически ее включать-выключать во время езды, либо смириться с уменьшением суточного пробега при постоянном ее использовании.
Без печки в -10С ездить вполне приемлемо, так как вы в одежде, есть подогревы всех сидений и руля и если до поездки авто находилось на паркинге или в гараже, то до начала поездки в салоне машины теплее чем на улице.
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 09:45

  Евгений Н. написав:
  p_a_l написав:Ниссан. В минус десять аккумы просаживаются ровно в половину, не считая печки, которая нехило жрет заряд.

Чушь собачья. Если не включать печку электро авто проезжает ровно столько же, сколько и летом. Печка жрет нехило, это да. Чем-то приходится жертвовать. Либо периодически ее включать-выключать во время езды, либо смириться с уменьшением суточного пробега при постоянном ее использовании.
Без печки в -10С ездить вполне приемлемо, так как вы в одежде, есть подогревы всех сидений и руля и если до поездки авто находилось на паркинге или в гараже, то до начала поездки в салоне машины теплее чем на улице.


Ну и на кой хрен авто, в котором зимой надо ездить без печки, вчера утром было плюс восемь, так я слегка обогрев включал, чтобы в ветровке себя чувствовать комфортно,а в минус десять наверное в тулупе едить прийдется :D

  p_a_l написав:
И это еще народ не понимает что подорожание электроэнергии косвенно, но связано с электромобилями. Смысл в них - экологически чистый заряд - ветряки и солнечные панели - на которых кто то зарабатывает бабло, поднимая тарифы

А когда поймет, то не знаю что и будет. :D


Это точно, зеленая братия, думает что электричество производится в розетках, а когда возникнет дефицит электроэнергии и цена подскочит в разы тогда может и задумаются...
antikkristall
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 09:54

Все это косвенные причины, раздутые как шарик)
semen_mykhno
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 10:56

вы еще забыли что после 6-7 лет нужно менять батарею и ее стоимость это сэкономленый бензин за те же 6-7 лет и даже больше, так что экономии нет никакой
ggl_inter
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 11:18

  ggl_inter написав:вы еще забыли что после 6-7 лет нужно менять батарею и ее стоимость это сэкономленый бензин за те же 6-7 лет и даже больше, так что экономии нет никакой

По городу ездит куча Лифов 2013-2015 годов. Меняли батарею? Мало того такие авто пользуются популярностью у таксистов. А в такси как Вы знаете износ авто еще больше. И все меняют батарею?
BIGor
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