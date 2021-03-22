Американські дослідники з'ясували, які типи і марки електромобілів найгірше утримують клієнтів.
Дивися повний текст Кожен п'ятий покупець електромобілів повертається до паливних (дослідження).
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Додано: Пон 10 тра, 2021 07:25
Кожен п'ятий покупець електромобілів повертається до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кожен п'ятий покупець електромобілів повертається до паливних (дослідження).
Додано: Пон 10 тра, 2021 07:25
Добавим сюда еще и зимний период. И не надо рассказывать, что при минусовой температуре все окей и аккумы в электромобиле это не то же самое что аккумы в смартфоне.
Ниссан. В минус десять аккумы просаживаются ровно в половину, не считая печки, которая нехило жрет заряд. Для них нужен теплый гараж и тд.
Вот поэтому мой знакомый этой зимой пересаживался с электромобиля на ДВС.
Додано: Пон 10 тра, 2021 07:30
В Канаді при тридцяти градусних морозах якось люди обходяться і без опалюваних гаражів. От тільки в них тесли.
За електро та водневими машинами майбутнє, прогрес не зупинити, світ узяв рух на поступову відмову від ДВЗ.
Додано: Пон 10 тра, 2021 07:37
а в тесли акумулятори на інших фізичних принципах? Просто вони потужніші і їх заряду вистачає на більшість міських потреб і на морозі. Але ціна.
Майбутнє, а поки електричка ДВЗ не конкурент.
Додано: Пон 10 тра, 2021 08:23
Ну. Поживем увидим.
И это еще народ не понимает что подорожание электроэнергии косвенно, но связано с электромобилями. Смысл в них - экологически чистый заряд - ветряки и солнечные панели - на которых кто то зарабатывает бабло, поднимая тарифы
А когда поймет, то не знаю что и будет.
Додано: Пон 10 тра, 2021 08:39
Чушь собачья. Если не включать печку электро авто проезжает ровно столько же, сколько и летом. Печка жрет нехило, это да. Чем-то приходится жертвовать. Либо периодически ее включать-выключать во время езды, либо смириться с уменьшением суточного пробега при постоянном ее использовании.
Без печки в -10С ездить вполне приемлемо, так как вы в одежде, есть подогревы всех сидений и руля и если до поездки авто находилось на паркинге или в гараже, то до начала поездки в салоне машины теплее чем на улице.
Додано: Пон 10 тра, 2021 09:45
Ну и на кой хрен авто, в котором зимой надо ездить без печки, вчера утром было плюс восемь, так я слегка обогрев включал, чтобы в ветровке себя чувствовать комфортно,а в минус десять наверное в тулупе едить прийдется
Это точно, зеленая братия, думает что электричество производится в розетках, а когда возникнет дефицит электроэнергии и цена подскочит в разы тогда может и задумаются...
Додано: Пон 10 тра, 2021 10:56
вы еще забыли что после 6-7 лет нужно менять батарею и ее стоимость это сэкономленый бензин за те же 6-7 лет и даже больше, так что экономии нет никакой
Додано: Пон 10 тра, 2021 11:18
По городу ездит куча Лифов 2013-2015 годов. Меняли батарею? Мало того такие авто пользуются популярностью у таксистов. А в такси как Вы знаете износ авто еще больше. И все меняют батарею?
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