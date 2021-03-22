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Кожен п'ятий покупець електромобілів повертається до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 тра, 2021 11:29
antikkristall написав:
Ну и на кой хрен авто, в котором зимой надо ездить без печки, вчера утром было плюс восемь, так я слегка обогрев включал, чтобы в ветровке себя чувствовать комфортно,а в минус десять наверное в тулупе едить прийдется
Хотите рак легких своим детям - пользуйтесь ДВС (еще лучше евробляхой дизелем с вырезанным катализатором - еще дешевле пользование выйдет). Нормальные страны от этого уходят. Поэтому средняя продолжительность жизни у них больше чем у нас на десятки лет.
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BIGor
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Додано: Пон 10 тра, 2021 11:56
BIGor написав:
По городу ездит куча Лифов 2013-2015 годов. Меняли батарею? Мало того такие авто пользуются популярностью у таксистов. А в такси как Вы знаете износ авто еще больше. И все меняют батарею?
Брехня, не пользуются электрички популярностью у таксистов. Было время когда под инвестиционный проект завезли те Лифы в такси, теперь почти все от них отказались.
Газ и экономный дизель, никаких электричек.
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Додано: Пон 10 тра, 2021 20:20
Я владелец Теслы Х, который перешёл на дизель, правда евро6. Так вот, комфорта 0, шумоизоляции 0, пневмоподвеска дубовая, постоянная куча багов прошивки, все сэкономленные деньги на бензине регулярно отдаешь в сервис, при чем вдвойне. Данунахер.
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Додано: Пон 10 тра, 2021 20:24
BIGor написав: ggl_inter написав:
вы еще забыли что после 6-7 лет нужно менять батарею и ее стоимость это сэкономленый бензин за те же 6-7 лет и даже больше, так что экономии нет никакой
По городу ездит куча Лифов 2013-2015 годов. Меняли батарею? Мало того такие авто пользуются популярностью у таксистов. А в такси как Вы знаете износ авто еще больше. И все меняют батарею?
Некоторые супертаксисты на таких машинах не успевают даже резину сменить и уже в лепёшку. О батареях речи даже не идёт. Тут как бы соревнование между лиф-такси и приус-полицай кто сколько и быстрее влупит.
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Додано: Пон 10 тра, 2021 20:31
unicdima написав:
дизель
Вонючий дизель. В Європі заборонили а в Україні продовжують травити людей.
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Додано: Пон 10 тра, 2021 20:33
unicdima написав:
Брехня, не пользуются электрички популярностью у таксистов
100% ваша правда... ни одного таксиста в миллионом городе на э/мобиле вообще а не только на лифе не видел...может единичные случаи где то когда то и были.. но это исключение а не показатель.
BIGor написав:
Поэтому средняя продолжительность жизни у них больше чем у нас на десятки лет.
да вот он секрет долголетия то.. не качественные продукты, война, эпидемии, нищенские пенсии, отстойная медицина, фальсифицированные лекарства.. это все ничто.. тут то главное именно электромобили ввести и всем будет счастье...спасибо просветили... еще к этом бы всех на Зеленый тариф перевести по 10 грн/квт.. и тогда наступит всеобщее счастье..
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Джон
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Додано: Пон 10 тра, 2021 20:34
Ukrainian написав: unicdima написав:
дизель
Вонючий дизель. В Європі заборонили а в Україні продовжують травити людей.
Выдавливают газом на чистую клубнику в Польшу ироды!
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Додано: Пон 10 тра, 2021 20:52
Джон написав:
да вот он секрет долголетия то.. не качественные продукты, война, эпидемии, нищенские пенсии, отстойная медицина, фальсифицированные лекарства.. это все ничто.. тут то главное именно электромобили ввести и всем будет счастье...спасибо просветили... еще к этом бы всех на Зеленый тариф перевести по 10 грн/квт.. и тогда наступит всеобщее счастье..
Рак легких хотите? Тогда вперед в затор с любителями подышать выхлопами.
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BIGor
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Додано: Пон 10 тра, 2021 21:06
BIGor написав:
Тогда вперед в затор с любителями подышать выхлопами.
А может просто кинуть курить? Для начала... Сами на чем ездите... нет я понимаю что сейчас Тесла напишете как минимум )) а реально?
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Джон
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Додано: Пон 10 тра, 2021 21:19
Джон написав: BIGor написав:
Тогда вперед в затор с любителями подышать выхлопами.
А может просто кинуть курить? Для начала... Сами на чем ездите... нет я понимаю что сейчас Тесла напишете как минимум )) а реально?
Написал в ЛС.
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BIGor
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