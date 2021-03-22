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Кожен п'ятий покупець
електромобілів повертається до...

Кожен п'ятий покупець електромобілів повертається до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 21:23

Re: Кожен п'ятий покупець електромобілів повертається до...

  BIGor написав:Написал в ЛС.
Я понял)... а у меня салонный фильтр стоит.. хороший... да и заторы.. в час пик просто никуда не езжу... нет если вы считаете что тысячи литиевых БУ АКБ выкинутых на свалки намного экологичнее...спорить не буду..сейчас этой проблемы нет.. а при массовом производстве она возникнет. Вменяемой по стоимости технологии переработки таких АКБ кстати нет в мире.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 21:27

  Джон написав:
  BIGor написав:Тогда вперед в затор с любителями подышать выхлопами.
А может просто кинуть курить? Для начала... Сами на чем ездите... нет я понимаю что сейчас Тесла напишете как минимум )) а реально?


На лифе 2013г отъездил 3 года(75тыс км.), пробег 125тыс.км, батарея 75%. В этом состоянии батареи максимальный пробег на 1 заряде составлял 120-130км. За все это время менял только масло в редукторе каждые 30тыс. Даже тормозные колодки родные были.
На лифе 2014г езжу 1,5года, пробег 85тыс км, батарея 85%. Пробег 140-150км.
А вообще все зависит от потребности: никто ж не заставляет насильно пересаживаться на э/мобиль. Конечно лиф сугубо городской авто и дальше 100км от города ездить проблематично. Тесла 350-450км, но тоже своя специфика. А вообще если деньги есть, то лучше взять lamborghini huracan perfomante ну или RR wraith и не заморачиваться экономией на спичках/топливе.
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 21:35

Re: Кожен п'ятий покупець електромобілів повертається до...

  Евгений Н. написав:то лучше взять lamborghini huracan perfomante
Aston Martin больше нравиться....личное мнение более перспективны водородное авто.. в нем плюсы как ДВС так и экологичность. типа TOYOTA MIRAI
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 22:49

  BIGor написав:
  antikkristall написав:Ну и на кой хрен авто, в котором зимой надо ездить без печки, вчера утром было плюс восемь, так я слегка обогрев включал, чтобы в ветровке себя чувствовать комфортно,а в минус десять наверное в тулупе едить прийдется

Хотите рак легких своим детям - пользуйтесь ДВС (еще лучше евробляхой дизелем с вырезанным катализатором - еще дешевле пользование выйдет). Нормальные страны от этого уходят. Поэтому средняя продолжительность жизни у них больше чем у нас на десятки лет.


Насчет евроблях, вам наверное виднее, а как по мне для города достаточно современной малолитражки с экономным бензиновым движком, благо сейчас не совковые времена - выбирай не хочу, а что касается рака легких так от курения в разы больше вреда, чем от автомобилей с ДВС, а Украина одна из самых курящих стран в мире...
antikkristall
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