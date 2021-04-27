В Україні змінили правила призначення субсидій: потрібно подавати нову заявку на її отримання.
Дивися повний текст У Мінсоцполітики пояснили, навіщо змінили правила призначення субсидій.
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Додано: Пон 10 тра, 2021 10:08
У Мінсоцполітики пояснили, навіщо змінили правила...
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Дивися повний текст У Мінсоцполітики пояснили, навіщо змінили правила призначення субсидій.
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