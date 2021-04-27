В Україні змінили правила призначення субсидій: потрібно подавати нову заявку на її отримання.
Дивися повний текст У Мінсоцполітики пояснили, навіщо змінили правила призначення субсидій.
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Додано: Пон 10 тра, 2021 10:08
У Мінсоцполітики пояснили, навіщо змінили правила...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінсоцполітики пояснили, навіщо змінили правила призначення субсидій.
Додано: Пон 10 тра, 2021 11:46
Чергова спроба слуг народу знищити людей похилого віку - попробуйте у 80 і більше років добратися за 40-60 кілометрів до нових райцентрів для повторного заповнення заявки і дебільноі деклараціі. При цьму отримуючи лише пенсію. Це при супер диджетилізаціі в державі Украіна, про яку слуги народу жужжать кожен день повсіх телеканалах як головне досягнення. А при цьому всіх громадян Украіни продовжують вважати за принципом: "без бумажки ты букашка, а с бумажкой ЧЕЛОВЕК".
Додано: Пон 10 тра, 2021 11:53
Справжня причина- скорочення видатків на субсидії в держбюджеті на поточний рік.
Все решта- "локшина на вуха" від зелених блазнів.
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