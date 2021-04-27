В Україні змінили правила призначення субсидій: потрібно подавати нову заявку на її отримання.
Дивися повний текст У Мінсоцполітики пояснили, навіщо змінили правила призначення субсидій.
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Додано: Пон 10 тра, 2021 10:08
У Мінсоцполітики пояснили, навіщо змінили правила...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінсоцполітики пояснили, навіщо змінили правила призначення субсидій.
Додано: Пон 10 тра, 2021 11:46
Чергова спроба слуг народу знищити людей похилого віку - попробуйте у 80 і більше років добратися за 40-60 кілометрів до нових райцентрів для повторного заповнення заявки і дебільноі деклараціі. При цьму отримуючи лише пенсію. Це при супер диджетилізаціі в державі Украіна, про яку слуги народу жужжать кожен день повсіх телеканалах як головне досягнення. А при цьому всіх громадян Украіни продовжують вважати за принципом: "без бумажки ты букашка, а с бумажкой ЧЕЛОВЕК".
Додано: Пон 10 тра, 2021 11:53
Справжня причина- скорочення видатків на субсидії в держбюджеті на поточний рік.
Все решта- "локшина на вуха" від зелених блазнів.
Додано: Пон 10 тра, 2021 15:57
Дуже дивний аргумент щодо купівлі валюти. Скільки українців "йдуть і купляють валюти на 1 млн. грн"? Троє, п'ятеро? І який з них відсоток "оформив перед цим субсидію"?
Додано: Пон 10 тра, 2021 16:53
Тупі чиновники приврали трохи, не мільйон, а 50 тис., і не разово, а загалом за 12 місяців.
Це всього купівля 140 доларів в місяц. Прям олігархи
Додано: Пон 10 тра, 2021 20:40
Додано: Пон 10 тра, 2021 21:55
Онлайн подати заявку неможливо, нічого не працює в Україні.
У зв'язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України
від 14.04.2021 №420 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України",
якою внесено зміни до Положення про порядок призначення житлових субсидій,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848 (із змінами)
електронний сервіс "Система попередньої реєстрації документів для призначення житлової субсидії"
за посиланням
тимчасово припинив свою роботу на прийом документів.
Додано: Пон 10 тра, 2021 22:32
Чтоб толпились и заражались. Еще и не дают субсидию тем, кто получал через комиссию из-за прописанного и не живущего родыча, требуют теперь еще и справку оттуда, где он живет, а где его найти, если он алкаш, и тем более справку с него.
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