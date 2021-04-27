RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Мінсоцполітики пояснили,
навіщо змінили правила...

У Мінсоцполітики пояснили, навіщо змінили правила...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 09:01

Re: У Мінсоцполітики пояснили, навіщо змінили правила...

  vitaliy_berdinskikh написав:у вторых двенадцатый айфон для подачи заявок.

стесняюсь спросить - заявки только с 12 айфона принимают, а если модель дешевая - то нет? или это ваш очередной пук в лужу?
RomanTik
 
Повідомлень: 3309
З нами з: 06.01.16
Подякував: 9589 раз.
Подякували: 752 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Правила нарахування субсидій змінили 1 ... 4, 5, 6
R2 » Вів 27 кві, 2021 09:03
58 4836
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 тра, 2021 10:34
Вкладчик1234
Шмигаль пояснив нові правила для отримання субсидій
R2 » Сер 28 кві, 2021 15:13
7 2235
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 тра, 2021 21:41
chumakcm1430
В Укравтодорі розповіли, навіщо будувати дороги в...
R2 » Вів 27 кві, 2021 09:35
3 446
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 кві, 2021 18:12
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.