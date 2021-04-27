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У Мінсоцполітики пояснили, навіщо змінили правила...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 11 тра, 2021 09:01
vitaliy_berdinskikh написав:
у вторых двенадцатый айфон для подачи заявок.
стесняюсь спросить - заявки только с 12 айфона принимают, а если модель дешевая - то нет? или это ваш очередной пук в лужу?
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p_a_l