RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Мінсоцполітики пояснили,
навіщо змінили правила...

У Мінсоцполітики пояснили, навіщо змінили правила...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 09:01

Re: У Мінсоцполітики пояснили, навіщо змінили правила...

  vitaliy_berdinskikh написав:у вторых двенадцатый айфон для подачи заявок.

стесняюсь спросить - заявки только с 12 айфона принимают, а если модель дешевая - то нет? или это ваш очередной пук в лужу?
RomanTik
 
Повідомлень: 3310
З нами з: 06.01.16
Подякував: 9591 раз.
Подякували: 752 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 10:14

Re: У Мінсоцполітики пояснили, навіщо змінили правила...

  RomanTik написав:стесняюсь спросить - заявки только с 12 айфона принимают

Тоесть ты не отсреливаешь сарказма и думаешь что у этих вторых сяоми, кубот или прости госпади улефоне и потому претензия про онлайн всё равно актуальна?

Мне так думается что продвинутые пенсионеры максимум что осилили это отправку заявления почтой. Обычной почтой. А онлайн это для внуков помогающих заполнить документы деду с бабой.

Конечно неработающая онлайн форма это плохо, но совершенно не то что мешает хотя бы трети пенсионеров отправить свои заявки на субсидию.
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4062
З нами з: 06.08.19
Подякував: 909 раз.
Подякували: 593 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 10:57

  vitaliy_berdinskikh написав:
Конечно неработающая онлайн форма это плохо, но совершенно не то что мешает хотя бы трети пенсионеров отправить свои заявки на субсидию.
А зачем им отправлять то? Вы верите что кто то из них сказочно разбогател? Или надо отправлять потому что надо? Все как всегда, в совдепе.
otg
 
Повідомлень: 2274
З нами з: 14.08.16
Подякував: 44 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 11:00

Re: У Мінсоцполітики пояснили, навіщо змінили правила...

  otg написав:А зачем им отправлять то? Вы верите что кто то из них сказочно разбогател?

Я верю? Я тут ною что можно лишиться субсидии имея накопления?
  otg написав:Или надо отправлять потому что надо?

Предлагаешь начислять субсидию всем пенсионерам автоматически без подачи заявок? Или вообще всем? :mrgreen: Да ты прям щедрейший человек. Надеюсь что ты не против оплатить это.
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4062
З нами з: 06.08.19
Подякував: 909 раз.
Подякували: 593 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 11:18

Субсидії зло! Хай піднімуть мінімальну пенсію і не треба буде годувати власників н-поверхових особняків з джипами, які пооформляли собі субсидії, і сусідів халявщиків, що транжирять ресурси бо субсидія все покриє.
Mirax
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6473
З нами з: 04.06.09
Подякував: 784 раз.
Подякували: 798 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 11:38

  Mirax написав:Субсидії зло! Хай піднімуть мінімальну пенсію і не треба буде годувати власників н-поверхових особняків з джипами, які пооформляли собі субсидії, і сусідів халявщиків, що транжирять ресурси бо субсидія все покриє.

У ПФ и на минимальную денег не хватает :lol:
А монетизацию делают неспешно -- лет через 5-10 может и начнут только деньгами давать...
_hunter
 
Повідомлень: 4295
З нами з: 22.03.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 343 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 11:50

  _hunter написав:У ПФ и на минимальную денег не хватает :lol:
А монетизацию делают неспешно -- лет через 5-10 может и начнут только деньгами давать...

От тому і не вистачає, що в трубу все вилітає.
Mirax
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6473
З нами з: 04.06.09
Подякував: 784 раз.
Подякували: 798 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 13:12

  Mirax написав:
  _hunter написав:У ПФ и на минимальную денег не хватает :lol:
А монетизацию делают неспешно -- лет через 5-10 может и начнут только деньгами давать...

От тому і не вистачає, що в трубу все вилітає.

Субсидии из гос-бюджета выплачивают -- ПФУ тут вообще никаким боком :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 4295
З нами з: 22.03.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 343 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 16:02

vitaliy_berdinskikh, значит таки это был пук в лужу. А неработающая форма - это неоднократное хождение по госорганам с риском заразиться, с затратами на дорогу, с неудобством наконец. И если ВЫ этого не отстреливаете, то тут уж ничем помочь не могу.
RomanTik
 
Повідомлень: 3310
З нами з: 06.01.16
Подякував: 9591 раз.
Подякували: 752 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Правила нарахування субсидій змінили 1 ... 4, 5, 6
R2 » Вів 27 кві, 2021 09:03
58 4857
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 тра, 2021 10:34
Вкладчик1234
Шмигаль пояснив нові правила для отримання субсидій
R2 » Сер 28 кві, 2021 15:13
7 2237
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 тра, 2021 21:41
chumakcm1430
В Укравтодорі розповіли, навіщо будувати дороги в...
R2 » Вів 27 кві, 2021 09:35
3 447
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 кві, 2021 18:12
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.