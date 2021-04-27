стесняюсь спросить - заявки только с 12 айфона принимают, а если модель дешевая - то нет? или это ваш очередной пук в лужу?
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Додано: Вів 11 тра, 2021 09:01
Re: У Мінсоцполітики пояснили, навіщо змінили правила...
Додано: Вів 11 тра, 2021 10:14
Re: У Мінсоцполітики пояснили, навіщо змінили правила...
Тоесть ты не отсреливаешь сарказма и думаешь что у этих вторых сяоми, кубот или прости госпади улефоне и потому претензия про онлайн всё равно актуальна?
Мне так думается что продвинутые пенсионеры максимум что осилили это отправку заявления почтой. Обычной почтой. А онлайн это для внуков помогающих заполнить документы деду с бабой.
Конечно неработающая онлайн форма это плохо, но совершенно не то что мешает хотя бы трети пенсионеров отправить свои заявки на субсидию.
Додано: Вів 11 тра, 2021 10:57
А зачем им отправлять то? Вы верите что кто то из них сказочно разбогател? Или надо отправлять потому что надо? Все как всегда, в совдепе.
Додано: Вів 11 тра, 2021 11:00
Re: У Мінсоцполітики пояснили, навіщо змінили правила...
Я верю? Я тут ною что можно лишиться субсидии имея накопления?
Предлагаешь начислять субсидию всем пенсионерам автоматически без подачи заявок? Или вообще всем? Да ты прям щедрейший человек. Надеюсь что ты не против оплатить это.
Додано: Вів 11 тра, 2021 11:18
Субсидії зло! Хай піднімуть мінімальну пенсію і не треба буде годувати власників н-поверхових особняків з джипами, які пооформляли собі субсидії, і сусідів халявщиків, що транжирять ресурси бо субсидія все покриє.
Додано: Вів 11 тра, 2021 11:38
У ПФ и на минимальную денег не хватает
А монетизацию делают неспешно -- лет через 5-10 может и начнут только деньгами давать...
Додано: Вів 11 тра, 2021 11:50
Додано: Вів 11 тра, 2021 13:12
Додано: Вів 11 тра, 2021 16:02
vitaliy_berdinskikh, значит таки это был пук в лужу. А неработающая форма - это неоднократное хождение по госорганам с риском заразиться, с затратами на дорогу, с неудобством наконец. И если ВЫ этого не отстреливаете, то тут уж ничем помочь не могу.
Додано: Сер 12 тра, 2021 07:26
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