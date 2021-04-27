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У Мінсоцполітики пояснили,
навіщо змінили правила...

У Мінсоцполітики пояснили, навіщо змінили правила...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 11:41

  Mirax написав:
  _hunter написав:Субсидии из гос-бюджета выплачивают -- ПФУ тут вообще никаким боком :lol:

Дві кишені одного піджака. Можна ж коштами призначеними на субсидії профінансувати ПФ. Чи пенсія 50 євро це нормально для країни, що прагне в ЄС? Чи Україна бідніша за Молдову?

Только деньги из разных мест берут. Ну вот с мая и начали, вроде, финансировать. Только не пенсии, а субсидии.
А сколько она должна быть? -- сотку? -- и в ПФ отчислять не 30, а 60% от ЗП? :roll:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 12:44

  vitaliy_berdinskikh написав:Предлагаешь начислять субсидию всем пенсионерам автоматически без подачи заявок? Или вообще всем? :mrgreen: Да ты прям щедрейший человек. Надеюсь что ты не против оплатить это.
Я за то что б пенсия была такая что б они сами могли оплатить.И я действительно им это оплачиваю из своих налогов и сборов которые я плачу.А заявку они уже подавали. Объясни зачем еще нужна заяка? Вот сосед моей мамы записался аж на август. И это в панденмию. Ну скажи есть мозги? Подтвердить то что и так знают, устроили такой бардак.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 12:48

  _hunter написав:У ПФ и на минимальную денег не хватает :lol:
А монетизацию делают неспешно -- лет через 5-10 может и начнут только деньгами давать...
Монетизацию давно сделали и дают деньгами. В ПФ денег никогда не хватает, но те деньги которые раздаются субсидиями разве нельзя дать в счет пенсии? Или есть какая то разница? Вообще то есть. Администрировать субсидии стоит тоже больших денег :)
  _hunter написав:Субсидии из гос-бюджета выплачивают -- ПФУ тут вообще никаким боком :lol:
ПФ дефицитный и его все равно дофинансируют из госбюджета. При чем сумма там приличная. Я вообще что б ликвидировали ПФ как в Грузии. Какая разница выплачивать солидарку из ПФ или из госбюджета?
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 12:59

  otg написав:
  _hunter написав:У ПФ и на минимальную денег не хватает :lol:
А монетизацию делают неспешно -- лет через 5-10 может и начнут только деньгами давать...
Монетизацию давно сделали и дают деньгами. В ПФ денег никогда не хватает, но те деньги которые раздаются субсидиями разве нельзя дать в счет пенсии? Или есть какая то разница? Вообще то есть. Администрировать субсидии стоит тоже больших денег :)
  _hunter написав:Субсидии из гос-бюджета выплачивают -- ПФУ тут вообще никаким боком :lol:
ПФ дефицитный и его все равно дофинансируют из госбюджета. При чем сумма там приличная. Я вообще что б ликвидировали ПФ как в Грузии. Какая разница выплачивать солидарку из ПФ или из госбюджета?

Разница такая же, как "оплачивать покупки в магазине наличкой" и "оплачивать покупки в магазине картой" -- доступ к халявным деньгам расслабляет -- и возникает немотивированное желание тратить больше -- как там выше предлагалось платить пенсии по штуке у.е.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 13:33

  _hunter написав:Разница такая же, как "оплачивать покупки в магазине наличкой" и "оплачивать покупки в магазине картой" -- доступ к халявным деньгам расслабляет -- и возникает немотивированное желание тратить больше
Пенсия это не халявные деньги. Еще раз повторяю монетизацию давно провели и пенсионеры являются самыми дисциплинированныими плательщиками коммуналки по прежнему. Никто из них не потратил эти деньги на дорогое бухло или шмотки.
-- как там выше предлагалось платить пенсии по штуке у.е.
По штуке баксов не нужно. Зарплат даже таких нет, но что б хватало на коммуналку это было б правильно.Субсидии это зло, куча денег на администрирование, злоупотреболения, коррупция и пр. пр. Более того, уже есть масса случавев где пенсионеры умирали в очередях за этой глупой субсидией. Я же говорю человеку назначили прийти аж на август. Это нормально?
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 13:37

Re: У Мінсоцполітики пояснили, навіщо змінили правила...

  otg написав:Я за то что б пенсия была такая что б они сами могли оплатить.
А пенсия откуда берёться? В идеальном мире это накопления самих пенсионеров, в нашем - налоги уплаченные другими работающими распределенные пропорционально вкладу в пенсионный фонд который пенсионеры сделали за время своей работы. Значит надо было больше зарабатывать чтобы сейчас не переживать за то хватит ли пенсии на оплату коммуналки.
  otg написав:Объясни зачем еще нужна заяка?

Потому что не всем хватает своей пенсии (как доли от всех налогов пошедших на выплату пенсий) на оплату коммуналки. И тем кому не хватает из моих и твоих налогов дополнительно выделяют помощь в виде субсидии. Но тут срабатывает ограничитель чтобы такие выплаты не попадали например одинокому собственнику трехкомнатной квартиры при том что другие пенсионеры получая такую же пенсию и проживая вдвоём в однокомнатной никакой помощи получать не будут.
  otg написав:Ну скажи есть мозги?
Есть, у тех кто думает об таких ограничителях однозначно мозги есть: ведь благодаря этому налоги попадают туда куда надо, а не хитрожопым с большой жилплощадью.
vitaliy_berdinskikh
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