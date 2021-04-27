У Мінсоцполітики пояснили, навіщо змінили правила...

Только деньги из разных мест берут. Ну вот с мая и начали, вроде, финансировать. Только не пенсии, а субсидии.
А сколько она должна быть? -- сотку? -- и в ПФ отчислять не 30, а 60% от ЗП?
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Додано: Сер 12 тра, 2021 11:41
Только деньги из разных мест берут. Ну вот с мая и начали, вроде, финансировать. Только не пенсии, а субсидии.
А сколько она должна быть? -- сотку? -- и в ПФ отчислять не 30, а 60% от ЗП?
Додано: Сер 12 тра, 2021 12:44
Я за то что б пенсия была такая что б они сами могли оплатить.И я действительно им это оплачиваю из своих налогов и сборов которые я плачу.А заявку они уже подавали. Объясни зачем еще нужна заяка? Вот сосед моей мамы записался аж на август. И это в панденмию. Ну скажи есть мозги? Подтвердить то что и так знают, устроили такой бардак.
Додано: Сер 12 тра, 2021 12:48
Монетизацию давно сделали и дают деньгами. В ПФ денег никогда не хватает, но те деньги которые раздаются субсидиями разве нельзя дать в счет пенсии? Или есть какая то разница? Вообще то есть. Администрировать субсидии стоит тоже больших денег
ПФ дефицитный и его все равно дофинансируют из госбюджета. При чем сумма там приличная. Я вообще что б ликвидировали ПФ как в Грузии. Какая разница выплачивать солидарку из ПФ или из госбюджета?
Додано: Сер 12 тра, 2021 12:59
Разница такая же, как "оплачивать покупки в магазине наличкой" и "оплачивать покупки в магазине картой" -- доступ к халявным деньгам расслабляет -- и возникает немотивированное желание тратить больше -- как там выше предлагалось платить пенсии по штуке у.е.
Додано: Сер 12 тра, 2021 13:33
Пенсия это не халявные деньги. Еще раз повторяю монетизацию давно провели и пенсионеры являются самыми дисциплинированныими плательщиками коммуналки по прежнему. Никто из них не потратил эти деньги на дорогое бухло или шмотки.
По штуке баксов не нужно. Зарплат даже таких нет, но что б хватало на коммуналку это было б правильно.Субсидии это зло, куча денег на администрирование, злоупотреболения, коррупция и пр. пр. Более того, уже есть масса случавев где пенсионеры умирали в очередях за этой глупой субсидией. Я же говорю человеку назначили прийти аж на август. Это нормально?
Додано: Сер 12 тра, 2021 13:37
Re: У Мінсоцполітики пояснили, навіщо змінили правила...
А пенсия откуда берёться? В идеальном мире это накопления самих пенсионеров, в нашем - налоги уплаченные другими работающими распределенные пропорционально вкладу в пенсионный фонд который пенсионеры сделали за время своей работы. Значит надо было больше зарабатывать чтобы сейчас не переживать за то хватит ли пенсии на оплату коммуналки.
Потому что не всем хватает своей пенсии (как доли от всех налогов пошедших на выплату пенсий) на оплату коммуналки. И тем кому не хватает из моих и твоих налогов дополнительно выделяют помощь в виде субсидии. Но тут срабатывает ограничитель чтобы такие выплаты не попадали например одинокому собственнику трехкомнатной квартиры при том что другие пенсионеры получая такую же пенсию и проживая вдвоём в однокомнатной никакой помощи получать не будут.
Есть, у тех кто думает об таких ограничителях однозначно мозги есть: ведь благодаря этому налоги попадают туда куда надо, а не хитрожопым с большой жилплощадью.
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