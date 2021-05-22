У Мінсоцполітики пояснили, навіщо змінили правила...

Додано: Сер 12 тра, 2021 13:37

otg написав: Я за то что б пенсия была такая что б они сами могли оплатить. Я за то что б пенсия была такая что б они сами могли оплатить.

otg написав: Объясни зачем еще нужна заяка? Объясни зачем еще нужна заяка?

otg написав: Ну скажи есть мозги? Ну скажи есть мозги?

А пенсия откуда берёться? В идеальном мире это накопления самих пенсионеров, в нашем - налоги уплаченные другими работающими распределенные пропорционально вкладу в пенсионный фонд который пенсионеры сделали за время своей работы. Значит надо было больше зарабатывать чтобы сейчас не переживать за то хватит ли пенсии на оплату коммуналки.Потому что не всем хватает своей пенсии (как доли от всех налогов пошедших на выплату пенсий) на оплату коммуналки. И тем кому не хватает из моих и твоих налогов дополнительно выделяют помощь в виде субсидии. Но тут срабатывает ограничитель чтобы такие выплаты не попадали например одинокому собственнику трехкомнатной квартиры при том что другие пенсионеры получая такую же пенсию и проживая вдвоём в однокомнатной никакой помощи получать не будут.Есть, у тех кто думает об таких ограничителях однозначно мозги есть: ведь благодаря этому налоги попадают туда куда надо, а не хитрожопым с большой жилплощадью.Тут вон в соседней ветке наш коллега по форуму с каменным ником - оказывается тоже получатель субсидии. Ты точно уверен что хочешь оплачивать его коммуналку?