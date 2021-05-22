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У Мінсоцполітики пояснили,
навіщо змінили правила...

У Мінсоцполітики пояснили, навіщо змінили правила...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 11:41

  Mirax написав:
  _hunter написав:Субсидии из гос-бюджета выплачивают -- ПФУ тут вообще никаким боком :lol:

Дві кишені одного піджака. Можна ж коштами призначеними на субсидії профінансувати ПФ. Чи пенсія 50 євро це нормально для країни, що прагне в ЄС? Чи Україна бідніша за Молдову?

Только деньги из разных мест берут. Ну вот с мая и начали, вроде, финансировать. Только не пенсии, а субсидии.
А сколько она должна быть? -- сотку? -- и в ПФ отчислять не 30, а 60% от ЗП? :roll:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 12:44

  vitaliy_berdinskikh написав:Предлагаешь начислять субсидию всем пенсионерам автоматически без подачи заявок? Или вообще всем? :mrgreen: Да ты прям щедрейший человек. Надеюсь что ты не против оплатить это.
Я за то что б пенсия была такая что б они сами могли оплатить.И я действительно им это оплачиваю из своих налогов и сборов которые я плачу.А заявку они уже подавали. Объясни зачем еще нужна заяка? Вот сосед моей мамы записался аж на август. И это в панденмию. Ну скажи есть мозги? Подтвердить то что и так знают, устроили такой бардак.
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 12:48

  _hunter написав:У ПФ и на минимальную денег не хватает :lol:
А монетизацию делают неспешно -- лет через 5-10 может и начнут только деньгами давать...
Монетизацию давно сделали и дают деньгами. В ПФ денег никогда не хватает, но те деньги которые раздаются субсидиями разве нельзя дать в счет пенсии? Или есть какая то разница? Вообще то есть. Администрировать субсидии стоит тоже больших денег :)
  _hunter написав:Субсидии из гос-бюджета выплачивают -- ПФУ тут вообще никаким боком :lol:
ПФ дефицитный и его все равно дофинансируют из госбюджета. При чем сумма там приличная. Я вообще что б ликвидировали ПФ как в Грузии. Какая разница выплачивать солидарку из ПФ или из госбюджета?
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 12:59

  otg написав:
  _hunter написав:У ПФ и на минимальную денег не хватает :lol:
А монетизацию делают неспешно -- лет через 5-10 может и начнут только деньгами давать...
Монетизацию давно сделали и дают деньгами. В ПФ денег никогда не хватает, но те деньги которые раздаются субсидиями разве нельзя дать в счет пенсии? Или есть какая то разница? Вообще то есть. Администрировать субсидии стоит тоже больших денег :)
  _hunter написав:Субсидии из гос-бюджета выплачивают -- ПФУ тут вообще никаким боком :lol:
ПФ дефицитный и его все равно дофинансируют из госбюджета. При чем сумма там приличная. Я вообще что б ликвидировали ПФ как в Грузии. Какая разница выплачивать солидарку из ПФ или из госбюджета?

Разница такая же, как "оплачивать покупки в магазине наличкой" и "оплачивать покупки в магазине картой" -- доступ к халявным деньгам расслабляет -- и возникает немотивированное желание тратить больше -- как там выше предлагалось платить пенсии по штуке у.е.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 13:33

  _hunter написав:Разница такая же, как "оплачивать покупки в магазине наличкой" и "оплачивать покупки в магазине картой" -- доступ к халявным деньгам расслабляет -- и возникает немотивированное желание тратить больше
Пенсия это не халявные деньги. Еще раз повторяю монетизацию давно провели и пенсионеры являются самыми дисциплинированныими плательщиками коммуналки по прежнему. Никто из них не потратил эти деньги на дорогое бухло или шмотки.
-- как там выше предлагалось платить пенсии по штуке у.е.
По штуке баксов не нужно. Зарплат даже таких нет, но что б хватало на коммуналку это было б правильно.Субсидии это зло, куча денег на администрирование, злоупотреболения, коррупция и пр. пр. Более того, уже есть масса случавев где пенсионеры умирали в очередях за этой глупой субсидией. Я же говорю человеку назначили прийти аж на август. Это нормально?
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 13:37

Re: У Мінсоцполітики пояснили, навіщо змінили правила...

  otg написав:Я за то что б пенсия была такая что б они сами могли оплатить.
А пенсия откуда берёться? В идеальном мире это накопления самих пенсионеров, в нашем - налоги уплаченные другими работающими распределенные пропорционально вкладу в пенсионный фонд который пенсионеры сделали за время своей работы. Значит надо было больше зарабатывать чтобы сейчас не переживать за то хватит ли пенсии на оплату коммуналки.
  otg написав:Объясни зачем еще нужна заяка?

Потому что не всем хватает своей пенсии (как доли от всех налогов пошедших на выплату пенсий) на оплату коммуналки. И тем кому не хватает из моих и твоих налогов дополнительно выделяют помощь в виде субсидии. Но тут срабатывает ограничитель чтобы такие выплаты не попадали например одинокому собственнику трехкомнатной квартиры при том что другие пенсионеры получая такую же пенсию и проживая вдвоём в однокомнатной никакой помощи получать не будут.
  otg написав:Ну скажи есть мозги?
Есть, у тех кто думает об таких ограничителях однозначно мозги есть: ведь благодаря этому налоги попадают туда куда надо, а не хитрожопым с большой жилплощадью.
Тут вон в соседней ветке наш коллега по форуму с каменным ником - оказывается тоже получатель субсидии. Ты точно уверен что хочешь оплачивать его коммуналку? :mrgreen:
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Сер 12 тра, 2021 14:05, всього редагувалось 1 раз.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 13:58

  otg написав:
  _hunter написав:Разница такая же, как "оплачивать покупки в магазине наличкой" и "оплачивать покупки в магазине картой" -- доступ к халявным деньгам расслабляет -- и возникает немотивированное желание тратить больше
Пенсия это не халявные деньги. Еще раз повторяю монетизацию давно провели и пенсионеры являются самыми дисциплинированныими плательщиками коммуналки по прежнему. Никто из них не потратил эти деньги на дорогое бухло или шмотки.
-- как там выше предлагалось платить пенсии по штуке у.е.
По штуке баксов не нужно. Зарплат даже таких нет, но что б хватало на коммуналку это было б правильно.Субсидии это зло, куча денег на администрирование, злоупотреболения, коррупция и пр. пр. Более того, уже есть масса случавев где пенсионеры умирали в очередях за этой глупой субсидией. Я же говорю человеку назначили прийти аж на август. Это нормально?

Пенсия -- и бюджет ПФ -- конечно же "не халявные деньги". А вот бюджет Украины для ПФ -- это уже халявные.

Так в цифрах это сколько -- а то уже третий пост только намеки невнятные?.. -- потому как "хватало на комуналку в трешке на Крещатике" -- это одна сумма, а "хватало на комуналку в гостинке на окраине Чугуева" -- несколько совсем другая...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 10:14

  vitaliy_berdinskikh написав: Я за то что б пенсия была такая что б они сами могли оплатить.А пенсия откуда берёться? В идеальном мире это накопления самих пенсионеров, в нашем - налоги уплаченные другими работающими распределенные пропорционально вкладу в пенсионный фонд который пенсионеры сделали за время своей работы. Значит надо было больше зарабатывать чтобы сейчас не переживать за то хватит ли пенсии на оплату коммуналки.
Вы живете вне реальности. На самом деле более менее нормальную пенсию могут получить при условии если хорошо зарабатывают и если выйдут на пенсию сейчас. Многие у кого на то время ЗП была не самая маленькая, довольствуются минимималкой. Куча силовиков сейчас чудятся за пенсии, ибо они разные даже при одинаковом звании и должности.
Потому что не всем хватает своей пенсии (как доли от всех налогов пошедших на выплату пенсий) на оплату коммуналки. И тем кому не хватает из моих и твоих налогов дополнительно выделяют помощь в виде субсидии. Но тут срабатывает ограничитель чтобы такие выплаты не попадали например одинокому собственнику трехкомнатной квартиры при том что другие пенсионеры получая такую же пенсию и проживая вдвоём в однокомнатной никакой помощи получать не будут.
Какой ограничитель? Вернитесь на землю. Кучу "бедных" живущих в элитной недвижимости получают субсидии, за то несчастных могут лишить субсидии лишь потому что сын наркоша и нигде не работает. Как правило у 99% перерегестрированных ничего не меняется.
Есть, у тех кто думает об таких ограничителях однозначно мозги есть: ведь благодаря этому налоги попадают туда куда надо, а не хитрожопым с большой жилплощадью.
Тут вон в соседней ветке наш коллега по форуму с каменным ником - оказывается тоже получатель субсидии. Ты точно уверен что хочешь оплачивать его коммуналку? :mrgreen:
Вера Ваша в чиновника впечатляет :) Жесть
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 10:19

  _hunter написав:Пенсия -- и бюджет ПФ -- конечно же "не халявные деньги". А вот бюджет Украины для ПФ -- это уже халявные.

Так в цифрах это сколько -- а то уже третий пост только намеки невнятные?.. -- потому как "хватало на комуналку в трешке на Крещатике" -- это одна сумма, а "хватало на комуналку в гостинке на окраине Чугуева" -- несколько совсем другая...
Ну я живу в частном доме и не очень ориентируюсь по суммам коммуналке в квартире, но думаю тыс 5-6, но не 1700 грн. Правда здесь тоже надо смотреть. Если одинокий пенсионер, возможно ему нужна помощь. Кстати раньше в Швейцариии и Финляндии рассматривали безусловный доход. Сейчас такое предлагают в раше. Я как и швейцарцы против, ибо это разворащает и не стимулирует зарабатывать деньги, но так или иначе субсидия тоже не лучший выход.
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 10:29

Re: У Мінсоцполітики пояснили, навіщо змінили правила...

  otg написав:Вы живете вне реальности. На самом деле более менее нормальную пенсию могут получить при условии если хорошо зарабатывают и если выйдут на пенсию сейчас.
Понять бы с чем именно из того что сказал я Вы сейчас спорите.
  otg написав:Вера Ваша в чиновника впечатляет
Где тут вера в чиновников? При чём тут вообще чиновники? Речь о том что налоги я плачу не для того чтобы содержать тех кто как крыловская стрекоза не думал о своей старости 30-40 лет своей зрелой жизни. Максимум на что я согласен в таком случае: выплата из моих налогов социальной пенсия для поддержки штанов. Если социальной пенсии не хватает на оплату коммуналки трехкомнатной квартиры - то это проблемы пенсионера, а не мои.
  otg написав:Я как и швейцарцы против, ибо это разворащает и не стимулирует зарабатывать деньги, но так или иначе субсидия тоже не лучший выход.
Забавно что тут Вы почти повторяете то что ранее писал я.
vitaliy_berdinskikh
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