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У Мінсоцполітики пояснили,
навіщо змінили правила...

У Мінсоцполітики пояснили, навіщо змінили правила...
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  #<1234
Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 14:32

  vitaliy_berdinskikh написав:Понять бы с чем именно из того что сказал я Вы сейчас спорите.
Так Вы же рассказываете что эти мудаки пенсионеры просто были лентями и плохо зарабатывали. Я же говорю Вы вне реальности.
де тут вера в чиновников? При чём тут вообще чиновники?
Как при чем? Вы же свято верите что чиновники знают как правильно распределить уплаченные Вами налоги. И вот для этого каждый пенс придет в соцотдел, заразится там cov, заполнит никому не нужную бамажку и всем будет счастье. :)
Речь о том что налоги я плачу не для того чтобы содержать тех кто как крыловская стрекоза не думал о своей старости 30-40 лет своей зрелой жизни. Максимум на что я согласен в таком случае: выплата из моих налогов социальной пенсия для поддержки штанов. Если социальной пенсии не хватает на оплату коммуналки трехкомнатной квартиры - то это проблемы пенсионера, а не мои.
Стесняюсь спросить, а сколько Вы заплатили налогов, например, за прошлый год? Что то меня берут смутные сомнения. Обычно о налогах так беспокоятся те кто их совсем не платит :) А про думал не думал о старости жгите еще. Человек гомосоветикус, работал на производстве или в больнице. Как и что он должен был думать?
Забавно что тут Вы почти повторяете то что ранее писал я.
Вы писали глупость. Речь мы ведем о нынешних пенсионерах, я же говорил о безусловном доходе для всех.
otg
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 00:56

Re: У Мінсоцполітики пояснили, навіщо змінили правила...

  otg написав:Так Вы же рассказываете что эти мудаки пенсионеры просто были лентями и плохо зарабатывали. Я же говорю Вы вне реальности.

Вы ж в курсе что сейчас пенсия пропорциональная отчислениям в пенсионный фонд? Конечно есть особые касты типа судей, но я пока про общий случай.
Плюс никто не запрещает пенсионеру откладывать помимо пенсии, благо расстрела за валюту уже нет.

Государство не гарантирует пенсионеру что он будет на пенсии как сыр в масле валяться. Если кому не хватает пенсии на его потребности - увы, но это не проблема государства.

Попытки отыскать в моих словах какой-то иной смысл буду считать попыткой головотяпства со взломом.
vitaliy_berdinskikh
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