У Мінсоцполітики пояснили, навіщо змінили правила...

Додано: Нед 13 чер, 2021 14:32

vitaliy_berdinskikh написав: Понять бы с чем именно из того что сказал я Вы сейчас спорите. Понять бы с чем именно из того что сказал я Вы сейчас спорите.

де тут вера в чиновников? При чём тут вообще чиновники?

Речь о том что налоги я плачу не для того чтобы содержать тех кто как крыловская стрекоза не думал о своей старости 30-40 лет своей зрелой жизни. Максимум на что я согласен в таком случае: выплата из моих налогов социальной пенсия для поддержки штанов. Если социальной пенсии не хватает на оплату коммуналки трехкомнатной квартиры - то это проблемы пенсионера, а не мои.

Забавно что тут Вы почти повторяете то что ранее писал я.

Так Вы же рассказываете что эти мудаки пенсионеры просто были лентями и плохо зарабатывали. Я же говорю Вы вне реальности.Как при чем? Вы же свято верите что чиновники знают как правильно распределить уплаченные Вами налоги. И вот для этого каждый пенс придет в соцотдел, заразится там cov, заполнит никому не нужную бамажку и всем будет счастье.Стесняюсь спросить, а сколько Вы заплатили налогов, например, за прошлый год? Что то меня берут смутные сомнения. Обычно о налогах так беспокоятся те кто их совсем не платитА про думал не думал о старости жгите еще. Человек гомосоветикус, работал на производстве или в больнице. Как и что он должен был думать?Вы писали глупость. Речь мы ведем о нынешних пенсионерах, я же говорил о безусловном доходе для всех.