У Мінсоцполітики пояснили, навіщо змінили правила...
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vitaliy_berdinskikh написав:Понять бы с чем именно из того что сказал я Вы сейчас спорите.
Так Вы же рассказываете что эти мудаки пенсионеры просто были лентями и плохо зарабатывали. Я же говорю Вы вне реальности.
де тут вера в чиновников? При чём тут вообще чиновники?
Как при чем? Вы же свято верите что чиновники знают как правильно распределить уплаченные Вами налоги. И вот для этого каждый пенс придет в соцотдел, заразится там cov, заполнит никому не нужную бамажку и всем будет счастье.
Речь о том что налоги я плачу не для того чтобы содержать тех кто как крыловская стрекоза не думал о своей старости 30-40 лет своей зрелой жизни. Максимум на что я согласен в таком случае: выплата из моих налогов социальной пенсия для поддержки штанов. Если социальной пенсии не хватает на оплату коммуналки трехкомнатной квартиры - то это проблемы пенсионера, а не мои.
Стесняюсь спросить, а сколько Вы заплатили налогов, например, за прошлый год? Что то меня берут смутные сомнения. Обычно о налогах так беспокоятся те кто их совсем не платит А про думал не думал о старости жгите еще. Человек гомосоветикус, работал на производстве или в больнице. Как и что он должен был думать?
Забавно что тут Вы почти повторяете то что ранее писал я.
Вы писали глупость. Речь мы ведем о нынешних пенсионерах, я же говорил о безусловном доходе для всех.
otg написав:Так Вы же рассказываете что эти мудаки пенсионеры просто были лентями и плохо зарабатывали. Я же говорю Вы вне реальности.
Вы ж в курсе что сейчас пенсия пропорциональная отчислениям в пенсионный фонд? Конечно есть особые касты типа судей, но я пока про общий случай. Плюс никто не запрещает пенсионеру откладывать помимо пенсии, благо расстрела за валюту уже нет.
Государство не гарантирует пенсионеру что он будет на пенсии как сыр в масле валяться. Если кому не хватает пенсии на его потребности - увы, но это не проблема государства.
Попытки отыскать в моих словах какой-то иной смысл буду считать попыткой головотяпства со взломом.
vitaliy_berdinskikh написав:Вы ж в курсе что сейчас пенсия пропорциональная отчислениям в пенсионный фонд? Конечно есть особые касты типа судей, но я пока про общий случай. Плюс никто не запрещает пенсионеру откладывать помимо пенсии, благо расстрела за валюту уже нет.
Вы или пытаетесь говорить совершенно не по теме или же действительно так туго доходит. Объясняю еще раз и на пальцах. Речь не про будущих пенсионеров, а о нынешних. Все!!!! Они ничего не отложили и ничего не зарабатывают. Они есть и их как то нужно содержать. Они наши родители, родственники, знакомые.
Государство не гарантирует пенсионеру что он будет на пенсии как сыр в масле валяться. Если кому не хватает пенсии на его потребности - увы, но это не проблема государства.
Какие к черту гарантии? У нас государство нищее. Если вы дадите пенсу пенсию в 5 тыс, он 2-2,5 заплатит за коммуналку. Вы считаете на оставшиеся 2,5 тыс можно в масле купаться? О чем и речь, такая постановка вопроса гораздо эффективнее всяких субсидий. Вы же обеими руками за тупые субсидии, очередя, смерти пенсов в них, кучу гемора и забитый пенсами транспорт едущие в соц отдел для подачи никому ненужной бамажки. Да еще оправдываете чиновников что они правильно делают. Типа правильно перераспределяют таким образом ваши налоги.
otg написав:Речь не про будущих пенсионеров, а о нынешних.
А я говорил о будущих? Что навело Вас на такую дивную мысль? Мне ответ не интересен, ответьте себе сами.
otg написав:Они ничего не отложили и ничего не зарабатывают.
И это даём им право требовать сытой жизни за мой счёт? Но я всё же в последний раз повторю вопрос: какая связь между
пенсионерами получающими пенсию из пенсионного фонда пропорционально своему стажу и прочим параметрам
и величиной прожиточного минимум который просто некая виртуальная цифра в бюджете
Я уже несколько раз задал этот вопрос, но ответа так и не получил. Хотя постоянно читаю упреки что я чего-то не понимаю.
Так озвучьте уже эту таинственную связь. Весь во внимании.
otg написав:Какие к черту гарантии? У нас государство нищее.
Внезапно! Тоесть Вы таки согласны что государство не имеет денег для того чтобы платить пенсионерам какие-то отдельные деньги помимо их пенсии чтобы дотянуть уровень жизни до прожиточного минимума, компенсировать коммуналку или удовлетворить ещё какие-то хотелки. О чём же тогда спор?