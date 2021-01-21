Популярний виробник електричних велосипедів ADO представив модель ADO A20
Дивися повний текст Представлено електровелосипед ADO A20 з запасом ходу 80 км.
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Додано: Пон 10 тра, 2021 11:07
Представлено електровелосипед ADO A20 з запасом ходу 80 км
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Дивися повний текст Представлено електровелосипед ADO A20 з запасом ходу 80 км.
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