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Як українці ставляться до «паспортів вакцинації»...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 тра, 2021 14:50
Пропонуємо до обговорення:
Уже на початку літа Європейський Союз планує впровадження паспортів вакцинації від COVID-19.
Дивися повний текст Як українці ставляться до «паспортів вакцинації» (опитування)
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Додано: Пон 10 тра, 2021 14:50
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Додано: Пон 10 тра, 2021 14:56
имхо, резко отрицательно!
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