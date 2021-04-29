Уже на початку літа Європейський Союз планує впровадження паспортів вакцинації від COVID-19.
Дивися повний текст Як українці ставляться до «паспортів вакцинації» (опитування).
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Додано: Пон 10 тра, 2021 14:50
Як українці ставляться до «паспортів вакцинації»...
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Дивися повний текст Як українці ставляться до «паспортів вакцинації» (опитування).
Додано: Пон 10 тра, 2021 14:50
Додано: Пон 10 тра, 2021 21:05
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