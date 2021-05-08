Президент Сербії анонсував додаткову фінансову допомогу всім громадянам, які зроблять принаймні одне щеплення проти коронавірусу до кінця травня.
Дивися повний текст У Сербії всім вакцинованим від COVID-19 до кінця травня виплатять по $30.
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Додано: Пон 10 тра, 2021 20:24
У Сербії всім вакцинованим від COVID-19 до кінця травня...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Сербії всім вакцинованим від COVID-19 до кінця травня виплатять по $30.
Додано: Пон 10 тра, 2021 20:24
"братушек" или как их там московиты называют колят Спутником ...вот и энтузизазмов то и не наблюдается..
Додано: Вів 11 тра, 2021 09:54
Ты уже вакцинировался индийской стряпней?
Тут Степанов пугает слепотой и грибком, и без всяких там подачек.
А тем, кому не хватит тромбоэмболии предлагается анафилактический шок на алюминиевый адьювант.
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