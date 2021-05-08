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У Сербії всім вакцинованим від
COVID-19 до кінця травня...

У Сербії всім вакцинованим від COVID-19 до кінця травня...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 20:24

У Сербії всім вакцинованим від COVID-19 до кінця травня...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Сербії анонсував додаткову фінансову допомогу всім громадянам, які зроблять принаймні одне щеплення проти коронавірусу до кінця травня.

Дивися повний текст У Сербії всім вакцинованим від COVID-19 до кінця травня виплатять по $30.
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 20:24

"братушек" или как их там московиты называют колят Спутником ...вот и энтузизазмов то и не наблюдается..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 09:54

  Джон написав:"братушек" или как их там московиты называют колят Спутником ...вот и энтузизазмов то и не наблюдается..

Ты уже вакцинировался индийской стряпней?
Тут Степанов пугает слепотой и грибком, и без всяких там подачек.
А тем, кому не хватит тромбоэмболии предлагается анафилактический шок на алюминиевый адьювант.
astatempo
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