Про це сказано в повідомленні НБУ.
Дивися повний текст НБУ назвав кількість банкнот та монет на кожного українця (інфографіка).
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Додано: Вів 11 тра, 2021 08:16
НБУ назвав кількість банкнот та монет на кожного...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ назвав кількість банкнот та монет на кожного українця (інфографіка).
Додано: Вів 11 тра, 2021 08:17
Че они чешут?
Хотят сказать что по стране ходят почти 4 миллиарда монет в 10 копеек?
Это больше сотни монет на каждого.
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