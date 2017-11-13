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НБУ назвав кількість банкнот
та монет на кожного...

НБУ назвав кількість банкнот та монет на кожного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 08:16

НБУ назвав кількість банкнот та монет на кожного...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказано в повідомленні НБУ.

Дивися повний текст НБУ назвав кількість банкнот та монет на кожного українця (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 08:17

Че они чешут?
Хотят сказать что по стране ходят почти 4 миллиарда монет в 10 копеек?
Это больше сотни монет на каждого.
p_a_l
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