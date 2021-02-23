RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Маск обвалив криптовалюту
жартом на телешоу

Маск обвалив криптовалюту жартом на телешоу
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 09:24

Маск обвалив криптовалюту жартом на телешоу

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на The Hill.

Дивися повний текст Маск обвалив криптовалюту жартом на телешоу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93658
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 09:24

Наглядный пример, чего стоит вся эта лабудень!
simku01
Аватар користувача
 
Повідомлень: 68
З нами з: 12.01.16
Подякував: 26 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 09:27

розглядаю це як хитрий тактичний хід Маска, а саме - обвалити валюту, щоб закупити її за безцінь

адже Маск раніше заявляв, що планує монету Догі до використання на колонізованому Марсі :!: :!:
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11295
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 870 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, astatempo і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ілон Маск своїм твітом підняв вартість Dogecoin на 20%
R2 » Чет 01 кві, 2021 16:16
7 705
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 кві, 2021 13:34
equinox
Юлія Барабаш: інвестиції в криптовалюту. Новий час —...
R2 » Чет 01 кві, 2021 11:11
8 903
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 кві, 2021 22:01
Dear_Sir
Ілон Маск пояснив, що таке гроші
R2 » Вів 23 лют, 2021 00:36
1 207
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 лют, 2021 09:00
Ratatui

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (2794)
11.05.2021 10:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.