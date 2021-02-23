Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на The Hill.
Дивися повний текст Маск обвалив криптовалюту жартом на телешоу.
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Додано: Вів 11 тра, 2021 09:24
Маск обвалив криптовалюту жартом на телешоу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Маск обвалив криптовалюту жартом на телешоу.
Додано: Вів 11 тра, 2021 09:27
розглядаю це як хитрий тактичний хід Маска, а саме - обвалити валюту, щоб закупити її за безцінь
адже Маск раніше заявляв, що планує монету Догі до використання на колонізованому Марсі
Додано: Вів 11 тра, 2021 09:54
Шахрайство - це неправильний переклад. Якщо б він сказав Fraud - тоді так, в англійській це слово означає шахрайство.
Але він сказав Hustle - а це слово має декілька жаргонних значень, найгірший переклад був би Афера (як МММ). Кому цікаво розібратись - сюди
Додано: Вів 11 тра, 2021 13:09
Додано: Вів 11 тра, 2021 20:27
Намайнив цю дурню ще в 2014 і закинув, а зараз поки скачувало блокчейн до гаманця, то вже й продавати не дуже хочеться, лол
Додано: Вів 11 тра, 2021 21:49
При всём моем скептицизме в отнощении крипто, смысл сказанного совершенно искажён переводом. Я смотрел это шоу на SNL. Hussle - это дельце, барыжничество, подработка, дополнительный заработок. Это слово не несёт негативной конотации в английском языке. Мошенничество - в корне неверный перевод.
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