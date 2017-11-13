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Чи можна реєструвати податкову
накладну у святковий або...

Чи можна реєструвати податкову накладну у святковий або...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 09:26

Чи можна реєструвати податкову накладну у святковий або...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідно до Податкового кодексу України на дату виникнення податкових зобов’язань платник податку має скласти податкову накладну та зареєструвати її у встановлений ПКУ термін.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 09:26

Ответ невнятный, но я помогу: НЕТ, НЕЛЬЗЯ! А почему? Да ведь сервер налоговой "висит"!!! ))))
simku01
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