Укрзалізниця підписала меморандум про співпрацю і локалізацію в Україні виробництва пасажирського рухомого складу швейцарської компанія Stadler CIS AG.
Дивися повний текст В Україні складатимуть швейцарські поїзди.
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Додано: Вів 11 тра, 2021 09:26
В Україні складатимуть швейцарські поїзди
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні складатимуть швейцарські поїзди.
Додано: Вів 11 тра, 2021 09:27
Дикая печалька...
За "швейцарцев", с украинским и иными Хражданствами можно только порадоваться.
Жаль в Украине - Украинское железнодорожное машиностроение под загоном клоунов на "швейцарских самокатах".
- По тихому проданное, без Права на реанимацию.
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