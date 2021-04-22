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В Україні складатимуть
швейцарські поїзди

В Україні складатимуть швейцарські поїзди
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 09:26

В Україні складатимуть швейцарські поїзди

Пропонуємо до обговорення:
Укрзалізниця підписала меморандум про співпрацю і локалізацію в Україні виробництва пасажирського рухомого складу швейцарської компанія Stadler CIS AG.

Дивися повний текст В Україні складатимуть швейцарські поїзди.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 09:27

Дикая печалька...
За "швейцарцев", с украинским и иными Хражданствами можно только порадоваться.
Жаль в Украине - Украинское железнодорожное машиностроение под загоном клоунов на "швейцарских самокатах".
- По тихому проданное, без Права на реанимацию.
Kudrjavuy
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