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В Україні складатимуть
швейцарські поїзди

В Україні складатимуть швейцарські поїзди
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 09:26

В Україні складатимуть швейцарські поїзди

Пропонуємо до обговорення:
Укрзалізниця підписала меморандум про співпрацю і локалізацію в Україні виробництва пасажирського рухомого складу швейцарської компанія Stadler CIS AG.

Дивися повний текст В Україні складатимуть швейцарські поїзди.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 21:07

"В Украине будут собирать швейцарские поезда" и "Украина, возможно, если швейцарцы разрешат, будет себе покупать в Швейцарии не поезда целиком, а только все их компоненты". Совсем одно и то же, да.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 21:11

Re: В Україні складатимуть швейцарські поїзди

І маленьке звірятко буде загортати своїми лапками... :mrgreen:
change_pm
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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