Про це глава Кабінету Міністрів сказав в інтерв'ю РБК-Україна.
Дивися повний текст Шмигаль: Звільнення Коболєва не вплинуло на переговори з кредиторами.
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Додано: Вів 11 тра, 2021 10:21
Шмигаль: Звільнення Коболєва не вплинуло на переговори з...
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Дивися повний текст Шмигаль: Звільнення Коболєва не вплинуло на переговори з кредиторами.
Додано: Вів 11 тра, 2021 10:21
Саме так, вони як посилали шмигаля на*уй, так і посилають. на один провал більше чи менше, ролі вже не грає. цих недоумків, разом з хриплим карликом, треба виганяти
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