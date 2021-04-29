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Шмигаль: Звільнення Коболєва не вплинуло на переговори з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 11 тра, 2021 10:21
Пропонуємо до обговорення:
Про це глава Кабінету Міністрів сказав в інтерв'ю РБК-Україна.
Дивися повний текст Шмигаль: Звільнення Коболєва не вплинуло на переговори з кредиторами
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R2
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Додано: Вів 11 тра, 2021 10:21
Саме так, вони як посилали шмигаля на*уй, так і посилають. на один провал більше чи менше, ролі вже не грає. цих недоумків, разом з хриплим карликом, треба виганяти
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kyiv7777
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Додано: Вів 11 тра, 2021 11:15
Тобто Шмигаль вже навіть не вважає МВФ кредитором? :)
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bodia1406
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Додано: Вів 11 тра, 2021 11:20
Может МВФ к себе устроит Коболева с сохранением оплаты?
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Вкладчик1234
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Додано: Вів 11 тра, 2021 18:40
Вкладчик1234 ещё и в МВФ, а бабло куда девать потом?
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rapyd777
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Додано: Вів 11 тра, 2021 18:51
rapyd777 написав:
Вкладчик1234 ещё и в МВФ, а бабло куда девать потом?
"Маме" или в офшор
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Вкладчик1234
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Додано: Вів 11 тра, 2021 19:02
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Investor_K
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