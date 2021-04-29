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Шмигаль: Звільнення Коболєва
не вплинуло на переговори з...

Шмигаль: Звільнення Коболєва не вплинуло на переговори з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 10:21

Шмигаль: Звільнення Коболєва не вплинуло на переговори з...

Пропонуємо до обговорення:
Про це глава Кабінету Міністрів сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

Дивися повний текст Шмигаль: Звільнення Коболєва не вплинуло на переговори з кредиторами.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 10:21

Саме так, вони як посилали шмигаля на*уй, так і посилають. на один провал більше чи менше, ролі вже не грає. цих недоумків, разом з хриплим карликом, треба виганяти
kyiv7777
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 11:15

Тобто Шмигаль вже навіть не вважає МВФ кредитором? :)
bodia1406
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 11:20

Может МВФ к себе устроит Коболева с сохранением оплаты?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 18:40

Вкладчик1234 ещё и в МВФ, а бабло куда девать потом?
rapyd777
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 18:51

  rapyd777 написав:Вкладчик1234 ещё и в МВФ, а бабло куда девать потом?

"Маме" или в офшор
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 19:02

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Про це глава Кабінету Міністрів сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

Дивися повний текст Шмигаль: Звільнення Коболєва не вплинуло на переговори з кредиторами.

Ну и ладно.
Investor_K
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