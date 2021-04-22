Про це повідомив позафракційний депутат Київради Костянтин Богатов.
Дивися повний текст Київрада знову подумає, чи будувати на Оболоні новий мікрорайон.
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Додано: Вів 11 тра, 2021 11:21
Київрада знову подумає, чи будувати на Оболоні новий...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київрада знову подумає, чи будувати на Оболоні новий мікрорайон.
Додано: Вів 11 тра, 2021 11:22
Роблять із міста гетто, автомобілі паркувати нема де, всі дороги ледь проїзні, але ми побудуємо ще 150 будинків по 30 поверхів і без паркінгів, але 5 гостьових місць для парковки вам виділимо.
Додано: Вів 11 тра, 2021 13:11
Панаехавшие скупают все дешевые бомж ЖК, а потом жалуются, школы нет, парковки нет, пробки...
Люди сами проплачивают гетто, иначе этот мусор не построить.
Делай, возмущайся, ругай всех - но не думай!!!
Додано: Вів 11 тра, 2021 13:14
Re: Київрада знову подумає, чи будувати на Оболоні новий...
Йой, я і не знав, шо вони думати вміють...
Думав вони туди тільки їдять
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