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Київрада знову подумає, чи
будувати на Оболоні новий...

Київрада знову подумає, чи будувати на Оболоні новий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 11:21

Київрада знову подумає, чи будувати на Оболоні новий...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив позафракційний депутат Київради Костянтин Богатов.

Дивися повний текст Київрада знову подумає, чи будувати на Оболоні новий мікрорайон.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 11:22

Роблять із міста гетто, автомобілі паркувати нема де, всі дороги ледь проїзні, але ми побудуємо ще 150 будинків по 30 поверхів і без паркінгів, але 5 гостьових місць для парковки вам виділимо.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 13:11

Панаехавшие скупают все дешевые бомж ЖК, а потом жалуются, школы нет, парковки нет, пробки...
Люди сами проплачивают гетто, иначе этот мусор не построить.
Делай, возмущайся, ругай всех - но не думай!!!
egor6508
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 13:14

Re: Київрада знову подумає, чи будувати на Оболоні новий...

Йой, я і не знав, шо вони думати вміють...

Думав вони туди тільки їдять :mrgreen:
change_pm
 
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