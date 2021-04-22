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Київрада знову подумає, чи
будувати на Оболоні новий...

Київрада знову подумає, чи будувати на Оболоні новий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 11:21

Київрада знову подумає, чи будувати на Оболоні новий...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив позафракційний депутат Київради Костянтин Богатов.

Дивися повний текст Київрада знову подумає, чи будувати на Оболоні новий мікрорайон.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 11:22

Роблять із міста гетто, автомобілі паркувати нема де, всі дороги ледь проїзні, але ми побудуємо ще 150 будинків по 30 поверхів і без паркінгів, але 5 гостьових місць для парковки вам виділимо.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 13:11

Панаехавшие скупают все дешевые бомж ЖК, а потом жалуются, школы нет, парковки нет, пробки...
Люди сами проплачивают гетто, иначе этот мусор не построить.
Делай, возмущайся, ругай всех - но не думай!!!
egor6508
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 13:14

Re: Київрада знову подумає, чи будувати на Оболоні новий...

Йой, я і не знав, шо вони думати вміють...

Думав вони туди тільки їдять :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 14:39

  egor6508 написав:Панаехавшие скупают все дешевые бомж ЖК, а потом жалуются, школы нет, парковки нет, пробки...
Люди сами проплачивают гетто, иначе этот мусор не построить.
Делай, возмущайся, ругай всех - но не думай!!!

Це справа не людей, а Київради.
По вашому виходить, що задача Київради лише брати хабарі за нові ЖК, а про розвиток міста мають думати прості люди.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 14:48

Приплыли :D
Кондратюка и Майорова уже Оболонь!
Жил.массив Оболонь ограничен ул.Богатырской по западной границе.
Всё, что дальше-это Минский массив, Куреневка и т.п. и т.д. Но не Оболонь.
Я понимаю, что застройщикам выгодно рекламировать всякий отстой за пределами Оболони как Оболонь, но это не так. Оболонский район-не равно Оболонь. В состав района входят также хутора, Пуща. Хутора Редьки и Никольский тоже Оболонь?
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 14:51

  unicdima написав:
  egor6508 написав:Панаехавшие скупают все дешевые бомж ЖК, а потом жалуются, школы нет, парковки нет, пробки...
Люди сами проплачивают гетто, иначе этот мусор не построить.
Делай, возмущайся, ругай всех - но не думай!!!

Це справа не людей, а Київради.
По вашому виходить, що задача Київради лише брати хабарі за нові ЖК, а про розвиток міста мають думати прості люди.

Странно как-то: только вводят ограничения для борьбы с КОВИД-ом -- "не-не: мы вильнолюды -- сами разберемся". Только дают людям самим решать -- в человекйниках (и подешевле) жить или в парках -- "не-не: нам регулирование, и побольше" :roll:
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