Київрада знову подумає, чи будувати на Оболоні новий...
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egor6508 написав:Панаехавшие скупают все дешевые бомж ЖК, а потом жалуются, школы нет, парковки нет, пробки... Люди сами проплачивают гетто, иначе этот мусор не построить. Делай, возмущайся, ругай всех - но не думай!!!
Це справа не людей, а Київради. По вашому виходить, що задача Київради лише брати хабарі за нові ЖК, а про розвиток міста мають думати прості люди.
А хіба Київрада інвестує в ці ЖК? Потрібно хоч інколи думати.
Влада регулює містобудування та обмеження, то ж їх задача це комфорт місцевих жителів. Чомусь наркотики і зброю не продають всім охочим, а забороняють законом?! Так само має бути і з халабудами. Потрібно хоч інколи думати!