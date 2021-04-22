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Київрада знову подумає, чи
будувати на Оболоні новий...

Київрада знову подумає, чи будувати на Оболоні новий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 09:40

  egor6508 написав:
  unicdima написав:
  egor6508 написав:Панаехавшие скупают все дешевые бомж ЖК, а потом жалуются, школы нет, парковки нет, пробки...
Люди сами проплачивают гетто, иначе этот мусор не построить.
Делай, возмущайся, ругай всех - но не думай!!!

Це справа не людей, а Київради.
По вашому виходить, що задача Київради лише брати хабарі за нові ЖК, а про розвиток міста мають думати прості люди.

А хіба Київрада інвестує в ці ЖК?
Потрібно хоч інколи думати.

Влада регулює містобудування та обмеження, то ж їх задача це комфорт місцевих жителів.
Чомусь наркотики і зброю не продають всім охочим, а забороняють законом?!
Так само має бути і з халабудами.
Потрібно хоч інколи думати!
Rainbow
 
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Вулицю "Михайла Майорова" давно перейменовано на вулицю Петра Калнишевського.
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