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У Євросоюзі назвали терміни
запуску поїздок за...

У Євросоюзі назвали терміни запуску поїздок за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 12:56

У Євросоюзі назвали терміни запуску поїздок за...

Пропонуємо до обговорення:
Система сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу COVID-19 може почати працювати в Євросоюзі вже в червні.

Дивися повний текст У Євросоюзі назвали терміни запуску поїздок за ковід-паспортами.
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