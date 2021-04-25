Система сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу COVID-19 може почати працювати в Євросоюзі вже в червні.
Дивися повний текст У Євросоюзі назвали терміни запуску поїздок за ковід-паспортами.
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Додано: Вів 11 тра, 2021 12:56
У Євросоюзі назвали терміни запуску поїздок за...
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Дивися повний текст У Євросоюзі назвали терміни запуску поїздок за ковід-паспортами.
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