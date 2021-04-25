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У Євросоюзі хочуть заборонити
готівкові розрахунки на...

У Євросоюзі хочуть заборонити готівкові розрахунки на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 13:09

У Євросоюзі хочуть заборонити готівкові розрахунки на...

Пропонуємо до обговорення:
Єврокомісія має намір внести пропозицію про заборону готівкових розрахунків на суму у понад 10 тисяч євро.

Дивися повний текст У Євросоюзі хочуть заборонити готівкові розрахунки на суму понад 10 тисяч євро.
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Ничем не поможет Доказано коррупционерами в одной стране с лимитом в 1500 евро
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Модератори: Ірина_, Модератор

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