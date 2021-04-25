Єврокомісія має намір внести пропозицію про заборону готівкових розрахунків на суму у понад 10 тисяч євро.
Дивися повний текст У Євросоюзі хочуть заборонити готівкові розрахунки на суму понад 10 тисяч євро.
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Додано: Вів 11 тра, 2021 13:09
У Євросоюзі хочуть заборонити готівкові розрахунки на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Євросоюзі хочуть заборонити готівкові розрахунки на суму понад 10 тисяч євро.
Додано: Вів 11 тра, 2021 13:09
Ничем не поможет Доказано коррупционерами в одной стране с лимитом в 1500 евро
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