Dow Jones Industrial Average впевнено зростає на торгах у понеділок, значення індексу вперше перевищила позначку в 35000 пунктів.
Дивися повний текст Dow Jones подолав позначку в 35000 пунктів, поставивши новий рекорд.
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Додано: Вів 11 тра, 2021 13:29
Dow Jones подолав позначку в 35000 пунктів, поставивши...
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Дивися повний текст Dow Jones подолав позначку в 35000 пунктів, поставивши новий рекорд.
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