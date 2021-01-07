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Dow Jones подолав позначку в
35000 пунктів, поставивши...

Dow Jones подолав позначку в 35000 пунктів, поставивши...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 13:29

Dow Jones подолав позначку в 35000 пунктів, поставивши...

Пропонуємо до обговорення:
Dow Jones Industrial Average впевнено зростає на торгах у понеділок, значення індексу вперше перевищила позначку в 35000 пунктів.

Дивися повний текст Dow Jones подолав позначку в 35000 пунктів, поставивши новий рекорд.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 13:29

інфляція??
5kopiyok
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Модератори: Ірина_, Модератор

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