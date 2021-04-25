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На реалізацію нової космічної
програми Україна витрачає ...

На реалізацію нової космічної програми Україна витрачає ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 14:03

На реалізацію нової космічної програми Україна витрачає ...

Пропонуємо до обговорення:
Про це голова Державного космічного агентства України Володимир Тафтай розповів в інтерв'ю телеканалу "Перший Діловий".

Дивися повний текст На реалізацію нової космічної програми Україна витрачає ₴ 15 мільярдів.
R2
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новая тема по освоению бюджета, ой космоса, конечно космоса
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 14:38

Re: На реалізацію нової космічної програми Україна витрачає

Рашикі виправляють гжель в космас, а ми що бандуру запремо?

Які у нас там досягнення? Є кому і на чому щось для кісмаса робити?

Чи пилити не жужжати?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 22:27

Знатный распил будет,а результат-ноль.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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